Из уборщицы в ангела: Денисенко показала "класс" на "Танцах со звездами"

Наталка Денисенко выложились на полную в эффектном танцевальном номере.

Танцы со звездами онлайн - как выступили Наталка Денисенко и Антон Нестерко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanci1plus1

Наталка Денисенко и Антон Нестерко вышли на паркет "Танцев со звездами" под номером 8. Актриса сперва боялась принимать участие в танцевальном шоу, но желание испытать свои силы в подобном проекте все же взяли верх.

Таким образом Денисенко оказалась на паркете: сперва в серых халатике и косынке со шваброй в руках, а затем парящей над паркетом в эффектном белом мини. Наталка и Антон танцевали самбу под песню Алены Омаргалиевой "Не п'яна - закохана" в исполнении Галины Печенижской.

Эффектное преображение и уверенные танцевальные па Монатик, Екатерина Кухар и Наталья Могилевская оценили на десять баллов. Дмитрий Дикусар отдал паре девятку.

Смотрите видео выступления Наталки Денисенко и Антона Нестерко на "Танцах со звездами":

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

