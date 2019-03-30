Наталья Могилевская

30 марта 2019, 20:21

Украинская певица, автор песен, композитор, актриса и телеведущая, продюсер.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / https://www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Дата рождения: 2 августа 1975 года, Киев.

Детство и образование

Родилась 2 августа 1975 года в Киеве в семье отца Алексея и матери Нины Петровны. У певицы есть старшая сестра Оксана.

Окончила школу имени В. И. Кудряшова № 195 на Березняках, а позже – Киевскую эстрадно-цирковое Академию и Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств. Начинала с пения литургии в Церкви и Костелах .

Была солисткой и актрисой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского Дома актеров, Киевского Театра Эстрады, еврейского театра "Штерн".

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / instagram/nataliya_mogilevskaya/

Творческая деятельность

В 1995 году артистка начала сольную карьеру эстрадной певицы с первых хитов – "Девчонка с волосами цвета лилий", "Подснежник", "Иерусалим".

В этом же году певица становится 2 премия фестиваля "Червона Рута" и получает первую премию на фестивале "Славянский Базар".

После победы на международном фестивале "Славянский базар" она начинает сотрудничество с продюсером Александром Ягольником.

В 1997 году певица выпустила  дебютный альбом "Ла-ла-ла", который продался миллионным тиражом.

В 1998 году вышел альбом "Подснежник".

Спустя год певица выпустила альбом "Только я". Песня "Місяць" стала песней года на главном фестивале Украины "Таврийские Игры", а Могилевская признана лучшей певицей.

В 2000 году певица отправилась во веукраинское турне в поддержку альбома "Только я".

В этом же году выходит клип на песню "Весна".

Спустя год она выпустила новый альбом "Не такая". В 2001 Наталия признана лучшей певицей Украины и получает премию "Золотая Жар-птица".

2002 год — альбом "Зима", в этом же году вышел клип на одноименную песню с Дмитрием Гордоном.

В 2003 году выходит альбом "Самое… самое", в 2004 артистка переиздала эту пластинку, добавив новую песню, которая вскоре стала хитом - "Полюби меня такой...".

В 2004 году Могилевская становится телеведущей и продюсером телепроекта "Шанс" на телеканале "Интер" и получает премию "Телетриумф" как лучшая телеведущая года. В том же году певица стала "Народной артисткой Украины".

В мае 2005-го в финале четвертого сезона программы "Шанс" в дуэте с Кузьмой Скрябиным Наталья поет его шуточную песню "Ти мені не даєш". Продолжением удачного эксперимента стал совместный тур по Западной Украине и съемка видеоклипа. 

Дальше песни "Ты знаешь" и "Нет правды в словах" становятся фаворитами в музыкальных, телевизионных чартах. В декабре того же года Могилевская и Филипп Киркоров записывают совместную песню "Я скажу тобі Вау!..".

В 2006 году вышел украиноязычный альбом "Відправила message".

В этом же году Могилевская и Влад Яма заняли второе место на телепроекте "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Кроме того, певица заняла первое место в проекте "Звездный дуэт" (вместе с продюсером программы "Шанс" Игорем Кондратюком) на телеканале "Интер".

В 2007 году Могилевской присвоили титул самой красивой женщины страны по версии журнала "Viva!".

Также в 2007 году певица отсняла клип на песню "Этот танец", презентовала одноименный альбом и отправилась в одноименный тур по стране вместе с партнером по "Танцам…" Владом Ямой. 

Летом 2008-го, после окончания проекта "Шанс", Наталья стала продюсером телепроекта "Фабрика звезд – 2" на Новом канале. По окончанию которого открыла продюсерский центр Talant Group и занялась продвижением артистов – бывших фабрикантов – девичьего коллектива REAL O, дуэта Дантес и Олейник, Бориса Апреля и Макса Барских.

С 2009 по 2012 Могилевская была наставником и членом жюри самых топовых проектов на украинском телевидении: "Фабрика Звезд: Суперфинал" , "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, и "Майданс 3".

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская в 2008 и 2018 годах / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Головокружительный успех двухтысячных не принес певице мира в собственной душе и она, почти оставив карьеру и редко появляясь на публике, отправилась на поиски внутреннего дзена в Индию.

В 2013 Наталья участвует в шоу перевоплощений "Як дві краплі". Годом позже становится тренером в шоу "Голос.Діти" и выпускает мотивирующий хит "Худеть".

В 2016 году Могилевская после длительного перерыва выпустила синглы "Все хорошо" и хит "Я завелась". 

В 2017 году ведущая вновь стала наставником шоу "Голос. Дети".

Также в этом году вышел хит "Я танцевала", клип на него за первые несколько дней набрал миллион просмотров на Youtube. Песня становится хитом и занимает лидирующую позицию в музыкальных чартах и в iTunes.

В 2017 году Могилевская во второй раз приняла участие в шоу "Танцы со звездами", ее партнером стал Игорь Кузьменко. Ради проекта певица похудела на 25 килограмм, сменила имидж и занималась по двенадцать часов в день бальными танцами. Такое упорство принесло артистке победу.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

В октябре 2018 года певица выпустила песню Personal Jesus, посвященную ее другу, умершему лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.

5 марта 2019 года артистка провела масштабный сольный концерт во Дворце Украина с новой концертной программой "Весна", после которого Наталья Могилевская отправилась во всеукраинский тур.

Личная жизнь

В далеких 90-х Могилевская активно работала с поэтом, композитором и продюсером Александром Ягольником. Говорят, именно ему она обязана своей карьерой. Он писал для нее и сделал все, чтобы она стала звездой.

Тогда же ходили активные слухи, что пару связывают не просто деловые отношения. Несмотря на то, что Ягольник в то время был женат, тусовка обсуждала бурный роман начинающей певицы Могилевской и известного продюсера и композитора Ягольника. Отношения продлились год.

"Роковое имя моей жизни - Наталья. Когда мы познакомились, я чуть не женился, но не жалею", - говорил Ягольник.

Александр Ягольник и Наталья Могилевская
Александр Ягольник и Наталья Могилевская / Facebook

Первым мужем Могилевской в августе 2004 года стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара отыграла шикарную свадьбу в Мариинском дворце. На следующий день молодожены улетели в Париж, чтобы позавтракать в кафе на Эйфелевой башне. 

Могилевская давала многочисленные интервью ,в которых говорила, что Дмитрий –мужчина всей ее жизни и она готова родить ему детей.

Брак продлился меньше года. Буквально за неделю до первой годовщины семейной жизни пара разъехалась. Официальная причина – разные взгляды на жизнь и отсутствие общих интересов.

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый
Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый / Viva!

В 2006 году  певица закрутила бурный роман с бизнесменом Егором Долининым, который продлился больше трех лет.

В тусовке поговаривали о скорой свадьбе Натальи и Егора, но пара не спешила. И Наталья, и Егор уже вкусили семейной жизни и были разведены, а поэтому оформлять отношения в ЗАГСе не стремились. Егор воспитывал троих дочерей – Василису, Варвару и Веронику, – с которыми у Наташи сложились хорошие отношения. Но отношения испортились. Пара постоянно ссорилась, расходилась-сходилась, и в итоге Наталья и Егор начали появляться на тусовках с новыми пассиями.

Наталья Могилевская и Егор Долинин
Наталья Могилевская, Егор Долинин и его дети / Viva!

В 2015 году Могилевская показалась на концерте Макса Барских с новым бойфрендом, имя которого отказалась называть. Пара не стеснялась своих чувств и обнималась. Певица призналась, что с этим человеком знакома уже 10 лет.

Наталья Могилевская с бойфрендом
Наталья Могилевская с бойфрендом / JetSetter

В 2017 году артистка рассказала о своей личной жизни и новом возлюбленном. Певица не стала называть имя возлюбленного и решила скрыть его от любопытных глаз, только сказала, что он раньше долгое время работал оператором на ТВ, а сейчас он йог.

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Наталья Могилевская
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