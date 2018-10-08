Могилевская показала обольстительное декольте на Танцах со звездами-2018

Могилевская традиционно была неподражаема / Фото: Instagram/tanci1plus1

Популярная украинская певица, победительница шоу Танцы со звездами-2017 Наталья Могилевская в откровенном наряде посетила седьмой прямой эфир танцевального проекта.

Знаменитость на сей раз на паркете не танцевала, а исполнила одну из своих композиций. Фото опубликованы в Instagram.

В приветственной речи певица попыталась подбодрить участников проекта, которые каждое воскресенье ведут ожесточенную борьбу на главный приз Танцев со звездами-2018.

Однако внимание поклонников привлекли не столько слова, как внешний вид Могилевской. Певица надела черное платье в пол с широкими разрезами, эффектно приоткрывающими стройные ноги. Настоящий фурор произвело декольте знаменитости, поскольку разрез на платье оказался настолько глубоким, что позволял рассмотреть подтянутую грудь Могилевской.

/ Фото: Instagram/Наталья Могилевская

Напомним, ранее Могилевская поделилась снимком перед концертом, на котором она позирует в черном сверкающем платье с оголенными ногами и глубоким декольте.