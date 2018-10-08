Могилевская показала обольстительное декольте на Танцах со звездами-2018

Исполнительница надела черное платье с очень глубоким вырезом.
Популярная украинская певица, победительница шоу Танцы со звездами-2017 Наталья Могилевская в откровенном наряде посетила седьмой прямой эфир танцевального проекта.
Знаменитость на сей раз на паркете не танцевала, а исполнила одну из своих композиций. Фото опубликованы в Instagram.
В приветственной речи певица попыталась подбодрить участников проекта, которые каждое воскресенье ведут ожесточенную борьбу на главный приз Танцев со звездами-2018.
Однако внимание поклонников привлекли не столько слова, как внешний вид Могилевской. Певица надела черное платье в пол с широкими разрезами, эффектно приоткрывающими стройные ноги. Настоящий фурор произвело декольте знаменитости, поскольку разрез на платье оказался настолько глубоким, что позволял рассмотреть подтянутую грудь Могилевской.
Напомним, ранее Могилевская поделилась снимком перед концертом, на котором она позирует в черном сверкающем платье с оголенными ногами и глубоким декольте.