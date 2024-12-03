Южная Корея объявила военное положение: на улицах техника, парламент штурмуют - СМИ

Президент Южной Кореи обвинил внутренних политических оппонентов в подрыве государственных процессов.

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Президент Южной Кореи объявил военное положение / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Вкратце:

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил военное положение

Вход в парламент заблокирован, начались столкновения

Введена цензура для СМИ, за нарушение военного положения будут осуществлять аресты

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил в стране военное положение. Причина решения - политический кризис, вызванный конфликтами между правительством и оппозицией. Об этом пишет Reuters.

Юн объяснил, что вынужден был прибегнуть к такому шагу, чтобы защитить конституционный порядок и свободу страны. Он обвинил оппозиционные силы в создании кризиса из-за манипуляции парламентскими процедурами.

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"Я объявляю военное положение для защиты свободной Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, для искоренения подлых просеверокорейских антигосударственных сил, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и для защиты свободного конституционного строя", - сказал президент.

В то же время президент не уточнил, какие именно действия предусматривает введение военного положения.

Местное агентство Yonhap отметило, что ситуация в Южной Корее обострилась после подачи оппозиционной Демократической партией предложений об импичменте нескольким высокопоставленным чиновникам, в частности генеральному прокурору, а также представления альтернативного бюджета, который не согласовывался с правительственными предложениями.

После объявления военного положения министерство обороны Южной Кореи созвало экстренное совещание ключевых командующих и призвало усилить меры безопасности. Кроме этого, председатель правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун выступил с резкой критикой решения Юна, назвав его неправильным.

Что происходит в Южной Корее

По данным местных СМИ, президент Южной Кореи объявил роспуск парламента страны. Вход в парламент Южной Кореи заблокирован, начались столкновения между протестующими и силовиками.

Командующим военного положения назначен Главнокомандующий Пак Ань Су, который анонсировал запрет на любую политическую деятельность в стране.

В стране также введена военная цензура для всех средств массовой информации. За нарушение военного положения без ордера будут осуществлять аресты.

Депутаты, чтобы проголосовать за импичмент президента, лезут из-за заграждения. В здании Нацасамблеи уже работает спецназ.

В небе над Сеулом летают вертолеты, по дорогам ездит только спецтехника, улицы опустели. До этого в стране военное положение объявляли только трижды: последнее - почти 44 года назад, тогда погибли сотни протестующих студентов.

Роль Южной Кореи в войне в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Киев направит запрос в Южную Корею о поставках оружия. По словам Зеленского, Украине необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерия и боеприпасы.

Согласно сообщению аналитиков ISW, на фоне растущей активности северокорейских сил у границы, Южная Корея рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл подчеркнул, что страна внимательно следит за участием северокорейских войск в поддержке России и будет решать, как реагировать на новые угрозы и вызовы.

Как сообщал Главред, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым обратилась к Южной Корее с просьбой продать ВСУ зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО. Однако Сеул отказал из-за высокого спроса на эти системы и экспортных обязательств

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