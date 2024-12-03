Южная Корея объявила военное положение: на улицах техника, парламент штурмуют - СМИ

Вкратце:
- Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил военное положение
- Вход в парламент заблокирован, начались столкновения
- Введена цензура для СМИ, за нарушение военного положения будут осуществлять аресты
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил в стране военное положение. Причина решения - политический кризис, вызванный конфликтами между правительством и оппозицией. Об этом пишет Reuters.
Юн объяснил, что вынужден был прибегнуть к такому шагу, чтобы защитить конституционный порядок и свободу страны. Он обвинил оппозиционные силы в создании кризиса из-за манипуляции парламентскими процедурами.
"Я объявляю военное положение для защиты свободной Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, для искоренения подлых просеверокорейских антигосударственных сил, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и для защиты свободного конституционного строя", - сказал президент.
В то же время президент не уточнил, какие именно действия предусматривает введение военного положения.
Местное агентство Yonhap отметило, что ситуация в Южной Корее обострилась после подачи оппозиционной Демократической партией предложений об импичменте нескольким высокопоставленным чиновникам, в частности генеральному прокурору, а также представления альтернативного бюджета, который не согласовывался с правительственными предложениями.
После объявления военного положения министерство обороны Южной Кореи созвало экстренное совещание ключевых командующих и призвало усилить меры безопасности. Кроме этого, председатель правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун выступил с резкой критикой решения Юна, назвав его неправильным.
Что происходит в Южной Корее
По данным местных СМИ, президент Южной Кореи объявил роспуск парламента страны. Вход в парламент Южной Кореи заблокирован, начались столкновения между протестующими и силовиками.
Командующим военного положения назначен Главнокомандующий Пак Ань Су, который анонсировал запрет на любую политическую деятельность в стране.
В стране также введена военная цензура для всех средств массовой информации. За нарушение военного положения без ордера будут осуществлять аресты.
Депутаты, чтобы проголосовать за импичмент президента, лезут из-за заграждения. В здании Нацасамблеи уже работает спецназ.
В небе над Сеулом летают вертолеты, по дорогам ездит только спецтехника, улицы опустели. До этого в стране военное положение объявляли только трижды: последнее - почти 44 года назад, тогда погибли сотни протестующих студентов.
Роль Южной Кореи в войне в Украине - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Киев направит запрос в Южную Корею о поставках оружия. По словам Зеленского, Украине необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерия и боеприпасы.
Согласно сообщению аналитиков ISW, на фоне растущей активности северокорейских сил у границы, Южная Корея рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл подчеркнул, что страна внимательно следит за участием северокорейских войск в поддержке России и будет решать, как реагировать на новые угрозы и вызовы.
Как сообщал Главред, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым обратилась к Южной Корее с просьбой продать ВСУ зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО. Однако Сеул отказал из-за высокого спроса на эти системы и экспортных обязательств
Читайте также:
- Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина
- ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР: в разведке Южной Кореи отреагировали
- Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред