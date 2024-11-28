Южная Корея 'дала заднюю' и не будет продавать Украине оружие: СМИ назвали причину

Главное:
- Южная Корея отказала Украине в просьбе продать комплексы Cheongung и другие средства ПВО
- Причиной такого решения назвали высокий спрос на эти системы и экспортные обязательства
- Одна из вероятных причин отказа - позиция нового президента США Дональда Трампа
Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просила Южную Корею продать ВСУ зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО. Однако Сеул ответил отказом. Об этом сообщил южнокорейский телеканал SBS.
В рамках визита в Южную Корею Рустем Умеров встретился с президентом страны Юн Сок Йолем и министром национальной обороны Ким Йон Хеном. Глава Минобороны Украины заявил о желании приобрести комплексы Cheongung и радиолокационные системы для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Поскольку Украина имела проблемы с поставками боеприпасов калибра 155 мм, в Сеуле хотели купить также заряды для этих артиллерийских систем.
В свою очередь правительство Южной Кореи сообщило, что из-за высокого спроса на эти системы и экспортных обязательств, которые запрещают поставки оружия в зоны активных боевых действий, поставки Cheongung раньше 2030 года невозможны. Также выяснилось, что в наличии нет танков K2 и самоходных артиллерийских установок K9, которые также интересовали украинскую сторону.
Несмотря на отказ правительства, несколько южнокорейских оборонных компаний связались с украинской делегацией. Однако Министерство национальной обороны Южной Кореи призвало эти компании воздержаться от самостоятельных переговоров с Украиной.
Кроме того, южнокорейские СМИ отмечают, что одна из причин отказа Сеула - позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выразил намерение как можно быстрее завершить войну в Украине.
Роль Южной Кореи в войне в Украине - последние новости
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направит запрос на поставку вооружения в Южную Корею. По его словам, Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и боеприпасах, поэтому Зеленский надеется на поддержку со стороны Сеула.
Также аналитики ISW сообщают, что на фоне размещения северокорейских сил у границы, Южная Корея уже рассматривает возможность предоставления Украине оружия. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл отметил, что страна будет контролировать участие северокорейских войск в России и будет решать, как реагировать на ситуацию.
Как сообщал Главред, Южная Корея может пересмотреть свою политику в отношении поставок вооружений Украине из-за участия Северной Кореи в войне на стороне России. Президент Юн Сок Йоль заявил, что Сеул готов корректировать свою стратегию поддержки в зависимости от уровня вовлечения КНДР, что может включать возможность предоставления оружия Украине.
Читайте также:
- Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление
- Не только рис и деньги: что на самом деле получает Северная Корея от РФ за солдат
- Северная Корея может отправить Путину 100 тысяч своих военных - Bloomberg
Чем особенна Южная Корея?
Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.
Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.
Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.
Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред