Южная Корея 'дала заднюю' и не будет продавать Украине оружие: СМИ назвали причину

Украинская делегация обратилась к Южной Корее с просьбой продать зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО, но получила отказ.

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Южная Корея отказала Украине в просьбе продать средства ПВО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

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Южная Корея отказала Украине в просьбе продать комплексы Cheongung и другие средства ПВО

Причиной такого решения назвали высокий спрос на эти системы и экспортные обязательства

Одна из вероятных причин отказа - позиция нового президента США Дональда Трампа

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просила Южную Корею продать ВСУ зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО. Однако Сеул ответил отказом. Об этом сообщил южнокорейский телеканал SBS.

В рамках визита в Южную Корею Рустем Умеров встретился с президентом страны Юн Сок Йолем и министром национальной обороны Ким Йон Хеном. Глава Минобороны Украины заявил о желании приобрести комплексы Cheongung и радиолокационные системы для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Поскольку Украина имела проблемы с поставками боеприпасов калибра 155 мм, в Сеуле хотели купить также заряды для этих артиллерийских систем.

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В свою очередь правительство Южной Кореи сообщило, что из-за высокого спроса на эти системы и экспортных обязательств, которые запрещают поставки оружия в зоны активных боевых действий, поставки Cheongung раньше 2030 года невозможны. Также выяснилось, что в наличии нет танков K2 и самоходных артиллерийских установок K9, которые также интересовали украинскую сторону.

Несмотря на отказ правительства, несколько южнокорейских оборонных компаний связались с украинской делегацией. Однако Министерство национальной обороны Южной Кореи призвало эти компании воздержаться от самостоятельных переговоров с Украиной.

Кроме того, южнокорейские СМИ отмечают, что одна из причин отказа Сеула - позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выразил намерение как можно быстрее завершить войну в Украине.

Северная Корея vs Южная Корея / Инфографика: Главред

Роль Южной Кореи в войне в Украине - последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направит запрос на поставку вооружения в Южную Корею. По его словам, Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и боеприпасах, поэтому Зеленский надеется на поддержку со стороны Сеула.

Также аналитики ISW сообщают, что на фоне размещения северокорейских сил у границы, Южная Корея уже рассматривает возможность предоставления Украине оружия. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл отметил, что страна будет контролировать участие северокорейских войск в России и будет решать, как реагировать на ситуацию.

Как сообщал Главред, Южная Корея может пересмотреть свою политику в отношении поставок вооружений Украине из-за участия Северной Кореи в войне на стороне России. Президент Юн Сок Йоль заявил, что Сеул готов корректировать свою стратегию поддержки в зависимости от уровня вовлечения КНДР, что может включать возможность предоставления оружия Украине.

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Чем особенна Южная Корея? Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

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