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Северная Корея может отправить Путину 100 тысяч своих военных - Bloomberg

Анна Косик
17 ноября 2024, 17:49
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Направлять войска КНДР в Россию будет партиями с ротациями в течение определенного времени.
Войска КНДР, Путин и Ким Чен Ин
КНДР может передавать России своих военных постепенно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Отправка 100 тысяч военных КНДР в РФ неизбежна при одном условии
  • Северокорейский контингент в РФ свидетельствует о глобализации войны

Власти Северной Кореи могут отправить в страну-агрессора Россию до 100 тысяч военных, чтобы привлечь их в войне против Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, ознакомленные с оценками некоторых стран G20.

По их данным, способствовать такому решению может только углубление отношений между Пхеньяном и Москвой. Этот сценарий включает военную поддержку КНДР как неизбежный элемент развития партнерства между странами.

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"Военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет происходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием", - говорится в статье.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Об опасности решения Кима помогать России представители стран G20 планируют говорить во время саммита в Бразилии. Там планируется в частности с президентом Китая, чтобы тот использовал свое влияние на Северную Корею для дальнейшей эскалации войны.

"Развертывание северокорейского контингента свидетельствует о том, что война становится глобализированной, и Шольц и Си должны будут обсудить это новое измерение конфликта", - утверждают чиновники.

Отправка войск КНДР в Россию - последние новости

Напомним, о том, что военнослужащие из КНДР начать участвовать в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками уже официально заговорили в США. Представитель Государственного департамента США Ведант Патель подтвердил, что более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России.

Ранее Главред писал, что российские войска продолжают попытки атаковать позиции ВСУ на Курщине, но несут значительные потери. При этом, теперь еще и с войсками КНДР, которые не смогли улучшить положение оккупантов.

Накануне также в Национальной разведывательной службе Южной Кореи рассказали подробности боевых действий с участием войск КНДР против украинских сил. Военные из Северной Кореи, которых перебросили в РФ, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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