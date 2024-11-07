Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Не только рис и деньги: что на самом деле получает Северная Корея от РФ за солдат

Марина Фурман
7 ноября 2024, 21:18
28
По словам эксперта, вероятнее всего, кроме риса и денег, еще присутствуют определенные технологии, которые Ким Чен Ын хочет получить от РФ.
Не только рис и деньги: что на самом деле получает Северная Корея от РФ за солдат
Чем платит Путин за войска КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

В обмен на отправку солдат Северной Кореи в Россию, Ким Чен Ын получает от страны-агрессора около 2 000 долларов за каждого военного в месяц, а также 600-700 тысяч тонн риса ежегодно. Однако, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус в эфире FREEДОМ сообщил, что рис и деньги - не все выплаты от РФ за военных КНДР.

По словам эксперта, скорее всего, кроме риса и денег, еще присутствуют определенные технологии, которые Северная Корея хочет получить в России, например в области ракетостроения или противовоздушной обороны.

Иван Ус подчеркнул, что с 1953 года Северная Корея не участвовала в боевых действиях, поэтому для Пхеньяна критически важно иметь в армии военных с реальным боевым опытом.

видео дня

"Для получения опыта их отправляют на войну против Украины. Как бы цинично это ни звучало, но действительно, чтобы люди набрались опыта, руководство Северной Кореи не волнует, сколько из тех, кого они направят, не вернутся живыми. Если будут жертвы - это не страшно. Главное - будет опыт. То есть это интерес Северной Кореи", - отметил эксперт.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в России - новости по теме

Как ранее писал Главред со ссылкой на президента Украины, боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР.

Недавно Виктория Кувшинников сообщала, что страна-агрессор Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полковиз военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. солдат.

В то же время Южная Корея может отреагировать на переброску Северной Кореей войск в страну-агрессор РФ для войны с Украиной. В связи с этим в Сеуле не исключают возможность отправки в Украину группы наблюдателей, пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости КНДР Ким Чен Ын КНДР Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: Зеленский озвучил ответ

Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: Зеленский озвучил ответ

21:44Украина
Прекращение огня без гарантий для Украины: Зеленский сделал жесткое заявление

Прекращение огня без гарантий для Украины: Зеленский сделал жесткое заявление

21:10Украина
"На этом точка": Украина не подпишет соглашение с Венгрией - Зеленский

"На этом точка": Украина не подпишет соглашение с Венгрией - Зеленский

20:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

Последние новости

21:47

Дочь Виктории Бекхэм показала, как делать макияж с помощью дорогой косметики

21:44

Сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине: Зеленский озвучил ответ

21:30

Финал Нацотбора на Евровидение-2025: названа дата проведения

21:26

Принц Гарри в панике из-за победы Трампа: чего боится монарх

21:18

Не только рис и деньги: что на самом деле получает Северная Корея от РФ за солдат

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:10

Прекращение огня без гарантий для Украины: Зеленский сделал жесткое заявление

20:55

"На этом точка": Украина не подпишет соглашение с Венгрией - Зеленский

20:46

"Есть задача по оккупации Купянска": в ВСУ рассказали, что происходит на Харьковщине

20:23

Пользователи iPhone в панике: в сети предупредили о новой неловкой ошибке

Реклама
20:22

Армия КНДР вступила в бой против ВСУ: Зеленский прокомментировал потери противника

20:09

Действует безотказно: названо "лучшее домашнее средство" от слизней в садуВидео

19:45

В Украину идет похолодание: в каких областях будет мороз

19:41

"Могут сидеть неделями без еды": у врага на Донбассе проблемы с поставками

19:40

"Напечатанные на принтере с фольгой": какими дронами РФ атакует Украину - Игнат

19:19

Рыжеволосые моют волосы неправильно: какой ошибки стоит избегать всем

19:10

Прилёт по Каспийской флотилии ВМФ РФ опозорил оккупантовмнение

19:00

РФ меняет стратегию наступления: как выборы в США повлияли на планы оккупантов

19:00

"Так должно было случиться": популярная украинская певица попала в аварию

18:46

В Украине изменили правила мобилизации для одной группы мужчин: что известно

18:39

Байден обратился к нации и объявил дату передачи власти Трампу

Реклама
18:22

Очень редкое явление: почему мы почти не видим птенцов голубей - ответ удивляет

18:15

Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

17:57

"Все ожидают": у Зеленского ответили, согласится ли Трамп на условия Путина

17:35

Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

17:30

В каком месяце можно обрезать денежное дерево: что нужно обязательно сделатьВидео

17:30

Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

17:28

Ударит мороз -3 градуса: какие области Украины накроют осадки

17:14

Конец войны и "объятия с Путиным": Зеленский выступил на саммите в Будапеште

17:04

"Были профессиональные отношения с его женой": Евгений Филатов рассказал о дружбе с Синельниковым

17:02

"Я откопал ребенка первым": массированный обстрел Запорожья - уничтожены дома и онкобольницаФото

16:58

Кейт Миддлтон вернулась к одному из своих хобби

16:53

Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине

16:41

22-летний популярный певец ушел от невесты через полгода после рождения ребенка

16:30

Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

16:29

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

16:21

Девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней: зачем она так делает

16:03

Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

15:44

"Застанет врасплох": Туск спрогнозировал действия Трампа относительно войны в Украине

15:43

4 знака зодиака, которые могут пожениться до конца 2024 года

15:40

Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали

Реклама
15:40

Сильно повреждены несколько кораблей: новые детали удара по флотилии РФ на Каспии

15:15

Как правильно обрезать малиновое дерево в ноябре: летом будет отличный урожайВидео

15:12

Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

15:07

Решение пойдет на пользу Украине: эксперт назвал неожиданный "плюс" от Трампа

15:03

Как почистить матрас без химии и лишних хлопот за 30 минут

15:00

Передумал: Лорак сухо ответила на вопрос о свадьбе

14:52

В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

14:39

Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

14:37

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:35

Где спрятался крокодил: только самый умный найдет хищника за 7 секунд

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять