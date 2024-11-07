Не только рис и деньги: что на самом деле получает Северная Корея от РФ за солдат

По словам эксперта, вероятнее всего, кроме риса и денег, еще присутствуют определенные технологии, которые Ким Чен Ын хочет получить от РФ.

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Чем платит Путин за войска КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

В обмен на отправку солдат Северной Кореи в Россию, Ким Чен Ын получает от страны-агрессора около 2 000 долларов за каждого военного в месяц, а также 600-700 тысяч тонн риса ежегодно. Однако, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус в эфире FREEДОМ сообщил, что рис и деньги - не все выплаты от РФ за военных КНДР.

По словам эксперта, скорее всего, кроме риса и денег, еще присутствуют определенные технологии, которые Северная Корея хочет получить в России, например в области ракетостроения или противовоздушной обороны.

Иван Ус подчеркнул, что с 1953 года Северная Корея не участвовала в боевых действиях, поэтому для Пхеньяна критически важно иметь в армии военных с реальным боевым опытом.

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"Для получения опыта их отправляют на войну против Украины. Как бы цинично это ни звучало, но действительно, чтобы люди набрались опыта, руководство Северной Кореи не волнует, сколько из тех, кого они направят, не вернутся живыми. Если будут жертвы - это не страшно. Главное - будет опыт. То есть это интерес Северной Кореи", - отметил эксперт.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в России - новости по теме

Как ранее писал Главред со ссылкой на президента Украины, боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР.

Недавно Виктория Кувшинников сообщала, что страна-агрессор Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полковиз военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. солдат.

В то же время Южная Корея может отреагировать на переброску Северной Кореей войск в страну-агрессор РФ для войны с Украиной. В связи с этим в Сеуле не исключают возможность отправки в Украину группы наблюдателей, пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи.

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