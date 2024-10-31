Озвучен запрос Украины на военную помощь от Южной Кореи

Список с необходимым для Украины вооружением Зеленский обещает передать в ближайшее время.

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Украина хочет заручиться поддержкой Южной Кореи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube

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Запрос на вооружение передаст представитель Зеленского

Украина просит Сеул о ПВО, артснарядах и др.

Киев направит запрос на поставку вооружения Сеулу в ближайшее время, рассказал в интервью KBS 31 октября президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что этот запрос поступит во время визита его представителя.

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Промедление Зеленский объяснил "определенной продиктованной осторожностью" в отношениях обеих стран. До этого Южная Корея поставляла Украине только нелетальную гуманитарную помощь.

Но приход войск КНДР заставил Киев пересмотреть свои взгляды.

"И поэтому, после того как Северная Корея получили реальный официальный статус тех, кто пришел воевать против граждан Украины, наш запрос будет детальным. Он (запрос) будет вместе с моим представителем, который прибудет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии", - сказал президент.

Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и боеприпасах.

"И мы очень хотели бы, чтобы нам помогли. Да, включая артиллерию, противовоздушную оборону, некоторые еще неофициальные важные вещи", - подытожил Зеленский.

КНДР и Южная Корея - сравнение / Инфографика: Главред

Войска КНДР на войне против Украины - реакция мира

Как писал Главред, Южная Корея не рассматривает отправку Украине 155 мм снарядов. Ранее СМИ писали, что Сеул готов нарушить действующий запрет по поставкам вооружения воюющим государствам и передать Украине часть из больших запасов артиллерийских боеприпасов.

На сегодня страна готова отправить в Украину группу своих специалистов, которые анализировали бы военную деятельность войск КНДР. Сеул опасается, что Россия может приобщить северокорейских солдат к своим военным технологиям - например, научить современной тактике ведения войны.

К слову, делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе. Планируется встреча с представителями разведки и оборонного ведомства Украины, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

Что известно о KBS? KBS World - это южнокорейский платный телеканал, управляемый Корейской системой телевещания, ориентированный на международную аудиторию за пределами Южной Кореи. Он был запущен 1 июля 2003 года. В основном трансляция происходит на корейском языке, но также предоставляются субтитры на английском, китайском и малайском языках. Кроме сигналов из Сеула, существуют три отдельные службы, которые работают на конкретных рынках: японская версия KBS World, которую ведет KBS Japan, ориентированная на японскую аудиторию, индонезийская версия KBS World, которую ведет OKTN, ориентированная на индонезийскую аудиторию, а американская версия KBS World, которую ведет KBS America, ориентированная на корейцев в Северной и Южной Америке.

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