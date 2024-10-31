РФ скрыто вводит в бой военных из КНДР: Коваленко раскрыл замысел врага

Главные тезисы Коваленко:
- Северокорейские солдаты будут воевать в форме РФ
- В России сейчас находится уже 12 тысяч военных из КНДР
- Войска КНДР будут задействовать на временно оккупированных территориях
Северная Корея уже перебросила в страну-агрессора России 12 тысяч своих военных, 25% из которых находятся в Курской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, эти войска Кремль планирует привлечь к боям непосредственно в подразделениях армии РФ. Для этого Россия уже подготовила им документы и форму. Таким образом пропаганда РФ будет выдавать северокорейских военных за калмыков, тувинцев и бурятов.
Известно, что военных КНДР будут привлекать к учениям в боевых условиях на Курщине, хотя отдельные северокорейские инженеры уже присутствуют и в Донецкой области.
"В дальнейшем РФ также планирует привлекать их на временно оккупированных территориях. Все планы известны", - добавил Коваленко.
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Войска КНДР в России - последние новости
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной.
Ранее Главред писал, что военные из КНДР на поле боя войны агрессора России против Украины столкнутся с гневом ударных и разведывательных дронов Сил обороны. Российские оккупанты уже хорошо распознают опасность, а вот для северокорейцев ситуация может стать настоящими шоком.
Накануне стало известно, что Россия перебросила в Курскую область примерно 3 тысячи северокорейских военнослужащих. Они расположены всего в 50 километрах от границы с Украиной.
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