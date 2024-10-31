РФ скрыто вводит в бой военных из КНДР: Коваленко раскрыл замысел врага

Первые три тысячи военнослужащих из Северной Кореи уже находятся в Курской области.

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Россияне хотят "замаскировать" северокорейских военных / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот

Главные тезисы Коваленко:

Северокорейские солдаты будут воевать в форме РФ

В России сейчас находится уже 12 тысяч военных из КНДР

Войска КНДР будут задействовать на временно оккупированных территориях

Северная Корея уже перебросила в страну-агрессора России 12 тысяч своих военных, 25% из которых находятся в Курской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, эти войска Кремль планирует привлечь к боям непосредственно в подразделениях армии РФ. Для этого Россия уже подготовила им документы и форму. Таким образом пропаганда РФ будет выдавать северокорейских военных за калмыков, тувинцев и бурятов.

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Известно, что военных КНДР будут привлекать к учениям в боевых условиях на Курщине, хотя отдельные северокорейские инженеры уже присутствуют и в Донецкой области.

"В дальнейшем РФ также планирует привлекать их на временно оккупированных территориях. Все планы известны", - добавил Коваленко.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Войска КНДР в России - последние новости

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной.

Ранее Главред писал, что военные из КНДР на поле боя войны агрессора России против Украины столкнутся с гневом ударных и разведывательных дронов Сил обороны. Российские оккупанты уже хорошо распознают опасность, а вот для северокорейцев ситуация может стать настоящими шоком.

Накануне стало известно, что Россия перебросила в Курскую область примерно 3 тысячи северокорейских военнослужащих. Они расположены всего в 50 километрах от границы с Украиной.

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