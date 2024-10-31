"Мир в обмен на территории": Зеленский предупредил Трампа

Кто бы ни победил в США, или что бы ни думал Путин, Украина не признает оккупированные территории "российскими", сказал Владимир Зеленский

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Договориться о мире путем отторжения территорий Украины в пользу России невозможно - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Украина не пойдет на мир в обмен на территории

Позиция Киева не зависит ни от Путина, ни от Трампа

Украина потеряет шансы на победу, если США ослабят поддержку

Если республиканец Дональд Трамп станет президентом США и попытается заставить Украину отказаться от своих территорий в обмен на завершение развязанной Россией войны, то у него ничего не получится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью ведущему южнокорейскому телеканалу KBS1 он рассказал о том, что позиция Украины по установлению мира не изменилась.

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"Если Трамп, в случае его победы, захочет просто заставить Украину отдать все, и таким образом договориться с Россией, я не думаю, что сегодня это возможно", - отметил Зеленский.

Украина не откажется от своих территорий

Украинское государство не должно отказываться от своих законных территорий, закрепленных в Конституции. Даже юридически это невозможно, отметил президент.

"Чтобы там Путин не придумывал, тем, что он брал наши оккупированные территории, и их присвоил на уровне изменений своей конституции, Украина не признает эти территории, кто бы что не хотел, кто бы ни победил в США, и сколько бы еще Путин ни был лидером России", - отметил Зеленский.

Что будет с поддержкой Украины после выборов в США

Как полагает украинский гарант, новый американский президент может либо усилить поддержку Украины, либо ее ослабить. Второй сценарий приведет к тому, что Россия будет способна захватить больше украинских территорий.

Кратко о президентских выборах в США / Инфографика Главред

Кроме того, сказал Зеленский, если поддержка ослабится, Украина потеряет возможность одержать победу в войне. Однако Киев говорит не о территориальных компромиссах, а о дипломатических возможностях, которые зависят от будущей политики Вашингтона.

Сценарий "мир в обмен на территории" – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в американской прессе периодически появляются публикации о том, что если Трамп станет новым президентом США, он попытается заставить пойти Украину на мир путем "уступок" России оккупированных территорий.

Параллельно подобные месседжи озвучивают и соратники Трампа. К примеру, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс не раз призывал Украину, мол, смириться с тем, что оккупированные территории достанутся РФ.

На днях в Financial Times опубликовали материал, в котором говорится, что план Трампа заключается в заморозке войны и создании "демилитаризованных зон" по обе границы. Вступление Украины в НАТО отложат на несколько лет, а вопрос территорий не будет решаться до тех пор, пока Путин находится в Кремле.

Мир в Украине возможен без уступок территорий, сказал Владимир Зеленский. По его словам, завершить войну можно на базе формулы Украины. Тогда удастся установить справедливый и устойчивый мир.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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