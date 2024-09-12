Будущая администрация Трампа захочет 'заморозить' войну в Украине: что сказал Вэнс

Джеймс Ди Вэнс рассказал о видении Трампом "урегулирования" российско-украинской войны.

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Команда Трампа готовит план "заморозки" войны в Украине - главное / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

В случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия. Об этом заявил и сам кандидат в вице-президенты США от Трампа Джеймс Ди Вэнс.

В подкасте Шона Райана Вэнс похвалил Трампа за "умную дипломатию" во время его президентства 2017-2021 годов, которая якобы сделала невозможным появление таких конфликтов, как полномасштабное вторжение России в Украину, произошедшее в феврале 2022 года.

Вэнс добавил, что иногда политикам уровня Трампа "приходится иметь дело с плохими людьми" и почему-то вспомнил о союзе Запада и Иосифа Сталина во времена Второй мировой.

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По мнению Вэнса, Дональд Трамп вызывает страх и опасения у России и Европы из-за якобы "конкретики" его заявлений.

По словам кандидата в вице-президенты, "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", зато "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".

"Которая (Европа, - ред. Главреда), кстати, недофинансировала (поддержку, - ред. Главреда) Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедрыми к украинцам", - высказался Вэнс.

Он отметил, что Европа, мол, хочет завершить войну из-за роста цен на энергоносители.

На вопрос ведущего, как именно Трамп собирается покончить с войной в Украине еще до своей инаугурации, Вэнс ответил, что тот "просто сядет и скажет россиянам и украинцам с европейцами: вам, ребята, надо понять, как выглядит мирное урегулирование".

В команде Трампа считают, что России надо оставить оккупированные ею украинские территории и дать Кремлю "гарантию", что Киев не будет вступать в НАТО.

"Мирное урегулирование, пожалуй, будет выглядеть вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, когда она (линия разграничения, - ред. Главреда) становится демилитаризованной зоной. Ее придется укрепить, чтобы россияне снова не вторглись. Украина остается независимой со своим суверенитетом, а Россия получает от Украины гарантию нейтралитета - то есть не присоединяться к НАТО", - пояснил Вэнс.

При этом у Трампа хотят переложить ответственность за восстановление разрушенной Россией украинской инфраструктуры на страны Европы.

Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Переговоры с Россией - что накануне сказал Трамп

Трамп в течение предвыборной кампании неоднократно утверждал, что сумеет быстро покончить с войной в Украине. Недавно кандидат в президенты США заявил, что усадит Украину и Россию за стол переговоров еще до своей инаугурации.

СМИ сообщали, что Трамп также может снять санкции против России, аргументируя это решение их негативным влиянием на рост доллара.

В Украине пока никаких прогнозов не делают. Президент Владимир Зеленский призвал сперва дождаться результатов выборов в ноябре 2024 года.

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