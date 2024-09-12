Россиян кошмарят на востоке: Азов зачистил позиции РФ и "покрошил" оккупантов

В Азове показали боевую работу отряда разведки специального назначения в лесах на Донбассе.

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Бойцы Азова идут вперед на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/azov.media4308

Подразделения 12-ой бригады специального назначения Азов Национальной гвардии провели успешные контрнаступательные действия в Луганской области.

В Азове показали боевую работу отряда разведки специального назначения в лесах на Донбассе.

"Разведка в "украинском Вьетнаме". Уникальные кадры боевой операции на болотах Луганщины", — говорится в описании к видео.

Уточняется, что в результате проведенной операции в лесах вблизи Северского Донца были зачищены позиции оккупантов, ликвидирована вражеская пехота и трофейное оружие.

"Именно так отряд разведки 12-й бригады Азов "кошмарил" оккупантов в густых лесах у Северского Донца", - пишут украинские бойцы.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

При этом записи с GoPro показывают особенности боевой работы разведчиков на сложной для ориентировки местности.

"За каждым кустом может скрываться враг. Поэтому каждое движение тела и оружия должно быть продуманным", — добавили в Азове.

Смотрите видео - контрнаступательные действия разведки Азова:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед на Луганщине. Взяты под контроль батальонный район обороны РФ, а также опорные пункты оккупантов.

Ранее в ВСУ сделали заявление об ударном "кулаке" РФ на Луганщине. Силы обороны готовы к любому развитию событий, руководство в курсе ситуации и принимает ответные меры, рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

/ Главред

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