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У Путина провалились на севере Харьковщины: Буданов сделал прогноз о последствиях

Андрей Ганчук
3 августа 2024, 11:41
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Присутствие российских оккупационных войск на севере Харьковской области – лишь вопрос времени, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов, север Харьковщины
Оккупанты на севере Харьковщины лишь временно - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов – лишь вопрос времени. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты провалили свою основную задачу на севере Харьковщины в виде попытки построить "буферную зону".

Также он добавил, что россияне там лишь временно.

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"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Российские оккупанты атаковали границу с Украиной в Харьковской области с другого участка – в районе села Сотницкий Казачок. Враг провел трансграничный рейд, но не смог закрепиться на позициях.

Оккупанты готовятся к новому наступлению в Харьковской области, сказали в оперативно-тактической группе войск "Харьков". В частности, вражеские силы собираются провести наступательные действия вблизи Глубокого.

Войска РФ готовятся к новым штурмам в районе Волчанска, заявили в ОТГ "Харьков". Оккупанты атакуют позиции Сил обороны и пытаются взять город по свой контроль.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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Харьковская область ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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