У Путина провалились на севере Харьковщины: Буданов сделал прогноз о последствиях

Присутствие российских оккупационных войск на севере Харьковской области – лишь вопрос времени, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Оккупанты на севере Харьковщины лишь временно - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов – лишь вопрос времени. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты провалили свою основную задачу на севере Харьковщины в виде попытки построить "буферную зону".

Также он добавил, что россияне там лишь временно.

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"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - подчеркнул Кирилл Буданов.

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