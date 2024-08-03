У Путина провалились на севере Харьковщины: Буданов сделал прогноз о последствиях

Войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов – лишь вопрос времени. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты провалили свою основную задачу на севере Харьковщины в виде попытки построить "буферную зону".
Также он добавил, что россияне там лишь временно.
"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - подчеркнул Кирилл Буданов.
Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:
Российские оккупанты атаковали границу с Украиной в Харьковской области с другого участка – в районе села Сотницкий Казачок. Враг провел трансграничный рейд, но не смог закрепиться на позициях.
Оккупанты готовятся к новому наступлению в Харьковской области, сказали в оперативно-тактической группе войск "Харьков". В частности, вражеские силы собираются провести наступательные действия вблизи Глубокого.
Войска РФ готовятся к новым штурмам в районе Волчанска, заявили в ОТГ "Харьков". Оккупанты атакуют позиции Сил обороны и пытаются взять город по свой контроль.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
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