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РФ прорвалась на Харьковщине с другого участка: аналитики заявили об угрозе

Юлия Закрепа
25 июля 2024, 11:55обновлено 25 июля, 12:35
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Оккупанты атаковали возле Сотницкого Казачка на границе с Белгородской областью - аналитики раскрыли ситуацию на фронте.
РФ прорвалась на Харьковщине с другого участка: аналитики заявили об угрозе
Россияне продвигаются вперед на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад"

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты совершили ограниченный трансграничный рейд на севере Харьковской области.

"24 июля российские силы осуществили ограниченную трансграничную атаку на северо-запад от города Харькова", - говорится в отчете ISW.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали возле Сотницкого Казачка на границе с Белгородской областью, однако в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что россияне заняли позиции в населенном пункте после рейда. Однако аналитики считают, что ВС РФ не имеют длительного присутствия в селе.

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РФ прорвалась на Харьковщине с другого участка: аналитики заявили об угрозе
Оккупанты наступали возле Сотницкого Казачка / скриншот: deepstatemap

Кроме этого, российские военные продвинулись на северо-западе на Харьковщине. Согласно геолокационным кадрам от 23 июля, оккупанты имели успех на западе от улицы Полевая в Глубоком.

РФ прорвалась на Харьковщине с другого участка: аналитики заявили об угрозе
Россияне продвинулись в Глубоком / скриншот: deepstatemap

По информации российских источников, оккупанты якобы захватить "все или почти все" Глубокое, несмотря на украинские контратаки.

В ISW также сообщили, что в течение 23 и 24 июля позиционные бои продолжались под Глубоким, Волчанском, Тихим, Старицей. Российский военкор утверждал, что Силы обороны контратакуют под Старицей, а в Волчанске якобы продолжаются бои из стрелкового оружия вблизи многоэтажек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении в течение 24 июля оккупанты пять раз атаковали возле Глыбокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Украинские бойцы успешно отбили все атаки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что в ISW сделали прогноз и раскрыли детали о новом контрнаступлении ВСУ. Проблемы россиян и своевременные поставки вооружений от Запада могут сформировать предпосылки для проведения ВСУ широкомасштабных контрнаступательных операций.

Полковник ВСУ Роман Свитан заявил, что страна-агрессор Россия может готовить наступление на Запорожье. Военные группировки противника увеличиваются на Запорожском и Херсонском направлениях, также полковник предупредил об угрозах.

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