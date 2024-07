РФ прорвалась на Харьковщине с другого участка: аналитики заявили об угрозе

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты совершили ограниченный трансграничный рейд на севере Харьковской области.

"24 июля российские силы осуществили ограниченную трансграничную атаку на северо-запад от города Харькова", - говорится в отчете ISW.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали возле Сотницкого Казачка на границе с Белгородской областью, однако в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что россияне заняли позиции в населенном пункте после рейда. Однако аналитики считают, что ВС РФ не имеют длительного присутствия в селе.

Кроме этого, российские военные продвинулись на северо-западе на Харьковщине. Согласно геолокационным кадрам от 23 июля, оккупанты имели успех на западе от улицы Полевая в Глубоком.

По информации российских источников, оккупанты якобы захватить "все или почти все" Глубокое, несмотря на украинские контратаки.

В ISW также сообщили, что в течение 23 и 24 июля позиционные бои продолжались под Глубоким, Волчанском, Тихим, Старицей. Российский военкор утверждал, что Силы обороны контратакуют под Старицей, а в Волчанске якобы продолжаются бои из стрелкового оружия вблизи многоэтажек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении в течение 24 июля оккупанты пять раз атаковали возле Глыбокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Украинские бойцы успешно отбили все атаки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.