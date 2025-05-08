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Слышали все, но ответ знают единицы: откуда появляется шум моря в ракушке

Марина Фурман
8 мая 2025, 12:45
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На самом деле, когда мы прикладываем ракушку к уху, то слышим вовсе не шум моря.
ракушка, море
Почему ракушки издают звуки, похожие на шум моря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в ракушках слышно море
  • Откуда появляется этот шум

Наверное, каждый в детстве искал ракушки на берегу моря и прикладывал их к уху, чтобы услышать шум морских волн. Звуки из ракушки раздавались даже за сотни или тысячи километров от побережья. Главред решил разобраться, что это за звук, который мы слышим, когда прикладываем к уху ракушку.

На самом деле шум пустой ракушки, приложенной к уху, образуется благодаря отражению звуков в окружающей среде, говорится на сайте Mental Floss.

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Известно, что разные ракушки звучат по-разному, потому что они выделяют разные частоты.

Кроме того, ученые отмечают, что тот факт, что все ракушки звучат немного похоже на океан, является чисто случайным совпадением. Если поднести любой пустой стакан или же просто приложить ладонь к уху, вы получите подобный эффект, независимо от того, ассоциируется этот предмет с океаном или нет.

Также существует мнение, что звук, который мы слышим, - это усиленный звук потока крови через кровеносные сосуды. Впрочем, учёные имеют некоторые сомнения относительно этой теории, ведь звук в ракушке не усиливается и не становится другим, даже если меняется пульс или артериальное давление.

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Что известно о сайте Mental Floss?

Mental Floss - популярный американский вебсайт, где авторы публикуют материалы, которые развлекают и обучают одновременно. На портале можно найти публикации на темы, связанные с историей, наукой, культурой, языком и другими аспектами повседневной жизни.

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