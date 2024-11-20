Полное исчезновение Средиземного моря: ученые сообщили об опасности

Главной угрозой для Средиземного моря является сближение двух тектонических плит.

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Действительно ли Средиземное море может исчезнуть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему тектонические плиты определяют судьбу моря

Стоит ли начинать волноваться из-за исчезновения Средиземного моря

Средиземное море, как и многие природные чудеса, не является вечным. В далеком будущем оно может полностью исчезнуть из-за геологических процессов, вызванных движением тектонических плит, пишет издание Главред со ссылкой на IFL science.

К Европе активно движется Африка

Земная кора состоит из тектонических плит, которые плавают на верхней мантии. Эти плиты постоянно движутся, что меняет контуры континентов и формирует новые геологические структуры. Африка, Евразия и Америка - лишь временные конфигурации, которые продолжат меняться.

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Главной угрозой для Средиземного моря является сближение Африканской (Нубийской) плиты и Евразийской. Этот процесс начался около 100 миллионов лет назад. Он уже создал Альпы, и со временем может полностью закрыть пространство, где сейчас находится Средиземное море.

Будущее суперконтинента - кризис или новое начало?

Ученые предполагают, что со временем Африка продвинется под Евразийскую плиту, и море окажется зажатым между ними. Это станет частью формирования нового суперконтинента. Однако предсказать точную конфигурацию будущей Земли сложно из-за длительных временных рамок и сложности геологических процессов.

История Средиземного моря показывает, что оно неоднократно находилось в критическом состоянии. Около 6 миллионов лет назад, во время Мессинского кризиса солености, море превратилось в огромный соленый бассейн. Из-за поднятия уровня земной коры Атлантический океан перестал пополнять его воды, что привело к резкому высыханию.

Несмотря на уязвимость региона, из-за быстрого испарения и движения плит, Средиземное море исчезнет не раньше, чем через много миллионов лет. Поэтому нет необходимости отказываться от планов на отпуск в этом прекрасном уголке планеты.

Что интересно, недавно стало известно, что ученые нашли на Марсе океаны воды. Ученые обнаружили, что объем подземных вод может покрывать всю планету на глубину от 1 до 2 километров, или около 1,6 километров.

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Интересный факт о Средиземном море Примерно 5-6 миллионов лет назад Средиземное море неожиданно и почти полностью высохло (Мессинский пик солености). Причем, высыхание произошло восемь раз - частично или практически полностью (в конце миоцена, 5,96-5,33 млн лет назад - Мессинский ярус). Исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, что обмеление Средиземного моря происходило одновременно с ростом ледовой шапки в Антарктике, пишет Википедия. В августе 2023 года в Средиземном море зафиксировали рекордную температуру воды. Средняя температура воды на поверхности Средиземного моря повысилась до рекордного уровня и составляет 28,4 градуса по Цельсию. Такой вывод был сделан по результатам исследования Турецкого фонда морских исследований

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