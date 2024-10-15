Почему Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страна не под водой: неожиданный ответ

Главред узнал, как страна, лежащая ниже уровня моря, избежала наводнений.

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Почему Нидерланды не под водой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Нидерланды - страна, 40% территории которой расположены ниже уровня моря, а еще 30% территории лишь на 1 метр выше уровня моря. Поэтому около 10,5 миллионов нидерландцев живут под постоянной угрозой внезапных наводнений. Однако голландцам удалось обуздать водную стихию благодаря столетиям усилий.

Историческая борьба со стихией

Проблема наводнений была известна голландцам с давних времен. Название "Нидерланды" происходит из немецкого языка и означает "низменные земли". По историческим данным, в 1212 году шторм унес жизни 60 тысяч человек, в 1219 году - 36 тысяч, а в 1287 году - 50 тысяч. Эти катастрофы приводили к уничтожению сел и даже целых городов.

Во время войны с Испанией в 1574 году голландцы взорвали дамбы, чтобы затопить окружающие территории и остановить врага, что стоило им сотен сельскохозяйственных угодий и десятков тысяч человеческих жизней в последующие годы.

Победа над водой

На протяжении веков нидерландцы не только боролись с наводнениями, но и активно отвоевывали земли у моря. Начиная с XII века, они начали возводить заградительные сооружения из песка и земли вдоль побережья. Впоследствии появились первые дамбы, которые регулировали уровень воды в реках, рассказали эксперты TED.

Настоящей революцией в борьбе с водой стало внедрение ветряных насосов в 1634 году, что позволило осушать затопленные земли и превращать их в польдеры - плодородные сельскохозяйственные угодья.

Крупнейший проект по контролю за водой - "Зейдерзе", позволивший в 1933 году осушить 5000 км² земли, которую ранее затапливало море. В 1950 году стартовал еще один важный проект - "Дельта", который защищает дельту реки Рейн от штормов и наводнений с помощью плотин и шлюзов. Оба проекта считаются чудесами современной инженерии.

В течение следующих десятилетий нидерландцы не остановились на достигнутом в борьбе с наводнениями. Они продолжили совершенствовать проект Дельта, воплощая новые идеи, которые помогли защитить территории вглубь страны.

Согласно новому плану, реки, фермы и дамбы были перенесены дальше от берега. Это создало больше пространства для накопления воды в низменных поймах, что способствовало формированию водоемов и сред для местной фауны.

Такой подход не только уменьшил риск затоплений, но и позволил возвести современные населенные пункты ближе к воде. Ни один город в Нидерландах не воплощает такой разнообразный подход к управлению водными ресурсами, как Роттердам.

Этот процветающий город расположен почти полностью ниже уровня моря. Когда бушуют бури, старые, густонаселенные районы защищены традиционными дамбами, а новые водные районы, которые специально подняты, часто имеют зеленые крыши, которые собирают дождевую воду. Кроме того, в городе появились многочисленные сооружения, которые функционируют как водозаборные конструкции, такие как многоуровневые автостоянки и открытые стадионы.

В гавани также начали появляться плавающие павильоны, которые поднимаются вместе с уровнем воды. Это первые из нескольких запланированных и адаптированных к плаванию структур, оборудованных системами очистки воды и солнечными коллекторами.

Смотрите видео, как Нидерланды боролись с наводнениями:

Климатические вызовы

Научные исследования указывают на то, что Нидерланды могут потерять значительную часть своих земель из-за глобального потепления. Уровень моря у их берегов повышается на 5 мм ежегодно. По прогнозам, к середине века уровень воды может подняться на 40 см, а к 2100 году - на 2 метра.

Даже с современными системами защиты, повышение уровня воды на 1 метр угрожает 30% территории страны, а на 2 метра - половине ее площади. В случае повышения на 9 метров, Нидерланды могут исчезнуть с карты мира.

Однако нидерландцы не теряют надежды. Благодаря богатому опыту в борьбе с природными стихиями, они планируют обновить свои защитные сооружения и активно участвуют в международных программах по противодействию изменениям климата, надеясь избежать худшего сценария затопления.

Что такое TED? TED (аббревиатура от англ. Technology Entertainment Design; Технологии, Развлечения, Проекты) - некоммерческая организация в США, занимающаяся распространением идей, которые должны изменить мир. Конференция TED славится своими лекциями (TED Talks), которые изначально были сосредоточены на технологиях, развлечениях и дизайне, но впоследствии включили такжеестественные науки, искусство, образование, культуру, бизнес, глобальные проблемы, устойчивое развитие - широкие сферы тем, которые вместе формируют наше будущее, пишет Википедия.

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