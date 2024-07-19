Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует

Громкий лай собаки может стать причиной штрафа в Германии. Главред выяснил, почему собаки в Германии не лают и, что нужно, чтобы завести пса в ФРГ.

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Почему в Германии собаки не лают - правила ухода за собакой в ФРГ / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН

Охватив почти все аспекты человеческого поведения, немецкая любовь к регулированию распространилась и на собачий мир. Так, в Германии собаки почти не лают из-за того, что большинство владельцев животных должны будут заплатить штраф в случае чрезмерного шума от четвероногих любимцев. Об этом сообщает Independent.

Почему собаки в Германии не лают

По данным СМИ, на собак, которые лают более 10 минут непрерывно или более получаса в день, могут доложить властям - и отправить в кинологическую школу. Такая же участь ждет и тех, кто скулит, рычит или просто скулит в "тихие часы" с 13:00 до 22:00 или с 22:00 до 6:00 утра.

"Новые правила были изложены в последнем выпуске Das Haus, ежемесячного журнала, который освещает все аспекты домов, садов и соседских споров. Журнал опирается на решение суда в Кельне, в котором было четко определено точную продолжительность времени, в течение которого собакам разрешается лаять без риска наказания", - отмечается в материале.

В этом конкретном случае владельца собаки обязали отдать своего любимца в дрессировочную школу после того, как разъяренный сосед пожаловался на его непрерывный лай.

Владельцы должны обеспечивать надлежащий уход и дрессировку своих питомцев. Школы дрессировки собак очень распространены, и многие владельцы отправляют своих собак на курсы, где они обучаются базовой дисциплине и социализации.

Кроме того, собаки в Германии часто проходят специальные тренировки, которые помогают контролировать их поведение, включая лай.

Что известно о The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Законы Германии о содержании собак

Немец Фридрих Гриссель, отвечая на вопрос о правилах содержания собак в Германии на форуме Quora отметил, что Германия - очень дружественная к собакам страна, но, как и многие другие, очень бюрократическая.

"Вы должны зарегистрировать свою собаку и платить налоги. Каждый раз, когда вы переезжаете, вы должны как можно быстрее перерегистрировать собаку в муниципалитете, куда вы переезжаете. Обычно это происходит в течение первых нескольких недель. Вашей собаке выдадут налоговую бирку, и она должна носить ее все время, когда находится на улице или в общественных местах", - отметил он.

Фридрих Гриссель добавил, что в зависимости от того, в какой части Германии вы находитесь, от вас могут потребовать страхование ответственности за собаку.

"И даже если в вашем регионе это не является обязательным, все равно стоит иметь такую страховку. Особенно, если ваша собака наносит вред, например, укусит ребенка, повредит дверь в вашей квартире или вообще заставит вас выплачивать компенсацию", - отмечает он.

Также может понадобиться лицензия на собаку, в зависимости от породы и/или размера собаки.

Паспорт собаки - это также то, что вы должны приобрести, поскольку он позволяет вам путешествовать с собакой за пределами Германии в ЕС. Он также выполняет функцию карточки прививок.

"Вы несете юридическую ответственность за свою собаку. Это означает, что вы должны быть уверены, что собака находится под контролем. Нельзя лаять чрезмерно в часы тишины", - указывает он.

В целом же, собаки в Германии также должны уважать Ruhezeiten. Собаки должны ограничить свой лай во время "времени тишины" с 13 до 15 (13:00-15:00) и 22-6 (22:00-6:00). Вне этого времени собаки не должны лаять непрерывно дольше 10 минут или более 30 минут в день.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Лают ли собаки в Германии

Йозеф Карл Аллен, который прожил в Германии 14 лет своей жизни отмечает, что собаки в Германии все равно лают, но гораздо меньше чем в других странах "С одной стороны, мы (европейцы) любим свой покой и тишину. Это, пожалуй, и является первопричиной. Как владелец собак и дрессировщик, я знаю, что это вопрос воспитания и обучения. Мои собаки прекращают лаять по команде, и я никогда не оставлю их одних где-то (например, на улице), если их лай может кому-то мешать. Это просто цивилизованно. Люди, чьи собаки лают неконтролируемо, могут вызвать значительный гнев соседей. На самом деле существуют законы против такого шумового загрязнения. Немцы, чьи собаки не ведут себя на людях воспитанно - не выводят их на улицу", - указывает он.

Какой налог на собак в Германии

Журналист DW Михаил Малый отмечает, что в Германии существует налог на каждую отдельную породу собак.

"В Дюссельдорфе годовой налог на собаку независимо от ее размера 96 евро. Гораздо большие налоги только на отдельный перечень опасных пород. В каждой федеральной земле свои тарифы. В свою очередь налог на американского питбультерьера уже составляет 600 евро в год", - говорится в сюжете.

Смотрите видео о том, какие правила действуют в отношении собак в Германии:

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

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