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Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры

Юрий Берендий
1 мая 2024, 14:41
В Германии кондиционеры используются менее распространено, чем в странах с аналогичным климатом. Главред выяснил, почему немцы не используют кондиционеры.
Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры
Почему в Германии не устанавливают кондиционеры - как сохранить холод в доме / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Климат в Германии становится все более теплее, однако гуляя по улицам большинства городов трудно заметить уже привычные коробки от кондиционеров, которые являются довольно распространенными в других странах мира. Автор YouTube канала "Американец в Германии" отметил, что в Германии не принято устанавливать кондиционеры даже в жаркую погоду по нескольким причинам и выделил 4 основные.

Почему в Германии не принято устанавливать кондиционеры

По его словам, главной причиной такого решения является стоимость тарифа за электроэнергию.

"Сейчас электроэнергия стоит от 40 до 50 евроцентов за киловатт-час, что делает ее в четыре раза дороже чем в Соединенных Штатах", - отмечает блогер.

Кроме того, он добавляет, что немцы очень заботятся об окружающей среде. Они действительно хотят экономить энергию, несмотря ни на что.

То есть, у многих немцев не возникает потребности в кондиционерах, и они считают, что здоровый образ жизни предполагает естественную вентиляцию и адаптацию к погодным условиям.

Третьей причиной нелюбви немцев к кондиционерам является элементарная неверие в их пользу. Блогер отмечает, что большинство граждан Германии уверены, что кондиционер является причиной болезней.

Также, шум от кондиционеров может быть раздражающим для окружающих, что также может повлиять на решение об их установке.

Четвертая причина - климат. Климатические условия в большинстве регионов Германии обычно не настолько жаркие, чтобы кондиционер был необходим для комфортного пребывания в помещениях. Многие здания также имеют толстые стены и хорошо изолированные окна, что позволяет сохранять прохладу внутри помещения во время летних месяцев.

Смотрите видео о том, почему в Германии не используют кондиционеры:

Как сохранять прохладу в доме летом

Луис Сальдивар, энергоменеджер 86-й инженерно-саперной эскадрильи базы ВВС США "Рамштайн" в Германии отмечает, что один из самых эффективных способов сохранить прохладу в доме летом - это открывать окна на ночь, чтобы впустить в дом холодный воздух за день.

"Утром закрытие окон и роллет помогает сохранить прохладный воздух внутри и минимизировать солнечный нагрев от солнца снаружи", - указывает он.

Он добавляет, что роллеты обычно опускаются вниз и блокируют почти весь солнечный свет (а также сильные дожди и штормы) от попадания в окна, что значительно уменьшает накопление тепла, охлаждая воздух внутри вашего дома. В большинстве немецких домов на каждом окне установлены ролеты, которыми можно управлять вручную с помощью ручек или автоматически с помощью электродвигателя.

"Очень важно проветривать и заменять воздух в доме по крайней мере раз в день для вашего здоровья и для предотвращения появления плесени и грибка. Проветривание, или принудительное проветривание, вашего дома сделает его более прохладным, но оно также может улучшить настроение и самочувствие, просто открыв окна", - говорит Салдивар.

Что известно об авиабазе "Рамштайн"

База Воздушных сил (ВС) США "Рамштайн" (англ. Ramstein AB / RAB) - крупнейшая воздушная база ВС США в Европе возле города Рамштайн-Мизенбах земли Рейнланд-Пфальц, Германия. Здесь расположено Командование Американских Воздушных Сил в Европе (англ. United States Air Forces in Europe - USAFE) и Союзное Воздушное Командование "Рамштайн" НАТО (англ. Allied Air Command Ramstein), сообщает Википедия.

Один из крупнейших военных объектов НАТО в Европе. Крупнейший объект с персоналом США за пределами Соединенных Штатов. В расположенном рядом Кайзерслаутерне живет 50 тыс. американцев, связанных с базой.

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