Как заморозить клубнику - вкус будет таким же и зимой

Прежде всего, нужно правильно подготовить клубнику к заморозке.

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Как правильно заморозить клубнику / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клубника - первая летняя вкусняшка, которую хочется попробовать пораньше, но вкус можно сохранить на долгие месяцы, отправив ее в морозилку. Но для этого важно знать, как правильно замораживать клубнику.

Как правильно подготовить клубнику к заморозке?

Перед тем, как заморозить клубнику, следует ее подготовить:

Выберите свежие и спелые ягоды. Идеальны мелкие, зеленоватые клубнички.

Промойте ягоды в теплой воде и дайте им просохнуть. После промывки переберите клубнику, удалив испорченные ягоды и лишние листья.

Распределите клубнику на противне и дайте ей высохнуть в течение часа.

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка). видео дня

Как заморозить клубнику?

После того как клубника высохла, перейдем к самому важному этапу - заморозке, пишет Єдина.

Подготовьте поднос или плоскую тарелку, на которую можно выложить клубнику в один слой без склеивания. Убедитесь, что поверхность хорошо покрыта пленкой. Распределите ягоды равномерно на подносе и поместите его в морозильную камеру на несколько часов, пока клубника не застынет. После этого аккуратно переложите замороженные ягоды в пакет для хранения, удалите излишки воздуха и закрепите пакет. Поместите пакет обратно в морозильную камеру до зимы.

Этот метод заморозки поможет сохранить вкус и свежесть клубники на протяжении всей зимы. Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться свежей клубникой даже в самые холодные дни.

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