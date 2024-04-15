Клубника будет свежей всю неделю: гениальный способ хранения ягод

Сохранить свежесть клубники в течение недели можно с помощью чрезвычайно простого способа.

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Как сохранить клубнику свежей дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Клубника является одним из самых вкусных и универсальных продуктов, которые мы можем найти на рынке - ее можно есть отдельно, со взбитыми сливками, с йогуртом, с молоком, с сахаром, в виде смузи, в пирожных или пирогах. Однако эта ягода также одна из самых деликатных.

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Изысканный вкус клубники и длинный список полезных свойств (она являюется источником витаминов B и C) быстро и легко омрачается их хрупкостью. Клубника портится практически мгновенно. Даже холодильник не способен на долго продлить свежесть ягоды. Но не стоит отчаиваться, ведь клубнику можно сохранить полностью свежей в течение недели после ее покупки, пишет Іnformacion.

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Способ хранения клубники очень прост, как объяснил пользователь TikTok @lasrecetasdemimadre, специализирующийся на рецептах и кулинарии. Понадобятся лишь две миски, вода, лед по желанию, бумага и контейнер.

Прежде чем начать, важно, как только вы придете домой, осмотреть клубнику, поскольку к хорошей клубнике всегда может попасть испорченная. Ее нужно выбросить как можно скорее.

Первым шагом является очистка ягод. Необходимо избавиться от всех загрязнений, для этого нужно поместить клубнику в миску с теплой водой и перемыть ягоды руками.

Затем клубнику нужно переложить в другую емкость, но уже с холодной водой - чтобы убедиться, что она достаточно холодная, желательно добавить немного льда. Когда вы сделаете это, вы увидите количество грязи, которое невозможно было увидеть невооруженным глазом. Дайте клубнике побыть в воде несколько минут. Когда вы достанете ягоды из воды, очень хорошо высушите их бумагой, чтобы избавиться от влаги.

После этого возьмите контейнер и положите внутрь кусок кухонной бумаги, сверху положите клубнику, а поверх ягод положите еще один кусок бумаги. Затем закройте герметичный контейнер и поставьте его в холодильник. Ваша клубника будет готова к употреблению в любое время и в то же время простоит дольше.

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