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Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежими

Руслана Заклинская
8 апреля 2024, 14:44
Если ваши бананы подрумяниваются или становятся черными, вероятно, вы храните их неправильно.
Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежими
Как сохранить бананы свежими намного дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Бананы - это вкусный и универсальный фрукт, но они известны тем, что слишком быстро становятся коричневыми. Причина этого может заключаться в том, что вы храните их неправильно.

Если ваши бананы подрумяниваются или становятся черными, возможно, вы храните их в вазе для фруктов или с плодоножками на открытом воздухе. Это два худших способа сохранения бананов

Если вас интересуют советы по хранению бананов, прочитайте материал Главреда: Бананы будут идеально свежими до шести месяцев: гениальный способ хранения.

видео дня

В своем TikTok @dyannemartin50 поделилась "невероятным" способом продлить срок жизни бананов, чтобы они оставались свежими намного дольше.

"Помойте свои бананы! Смойте химические вещества, заверните стебель во влажное бумажное полотенце и повторно смачивайте это бумажное полотенце каждое утро. Ваши бананы сохранятся дольше", - написала она.

Дианн начала видео с объяснения, что бананы обрабатываются химикатами, поэтому их нужно мыть в холодной воде, когда вы приносите их домой из супермаркета. Она отметила, что некоторые бананы, для которых она использовала влажные бумажные полотенца шесть дней назад, не имеют признаков чернения.

Смотрите видео гениального лайфхака о хранении бананов:

Дайан показала на камеру те бананы и они все еще были ярко-желтыми и выглядели чрезвычайно свежими. Заворачивание стеблей во влажное бумажное полотенце уменьшит количество этилена, который они выделяют, именно поэтому плоды быстрее портятся.

В разделе комментариев другие пользователи TikTok поделились своими мыслями относительно лайфхака. Пользователь под ником @tipperk испытал ряд методов хранения, чтобы дойти до сути дискуссии, и также обнаружил, что этот хак с влажными бумажными полотенцами работает хорошо. Он также рассказал, что заворачивание стеблей бананов в пищевую пленку помогло сохранить свежесть бананов.

Еще два способа могут помочь сохранить спелость ваших бананов - повесить их и хранить подальше от определенных фруктов. Развешивание бананов не только не позволяет им не занимать ценное пространство на кухне, но, что более важно, способствует циркуляции воздуха, позволяя газу этилена отойти от бананов, чтобы они созревали медленнее.

Держите бананы на расстоянии от других фруктов, выделяющих этилен, таких как яблоки, абрикосы, авокадо, манго, чернослив, груши и сливы.

Какие есть виды бананов?

Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.

Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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