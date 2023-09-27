Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

Главред расскажет, можно ли хранить орехи в полиэтиленовом пакете и что важно знать, чтобы сохранить продукт подольше.

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Как хранить орехи / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Что может быть вкуснее орехов, добавленных в выпечку, салаты или десерты. Именно этот продукт насыщает организм человека различными необходимыми элементами. которые помогают быть здоровым и энергичным. Однако хранить орехи долго довольно трудно. Мы расскажем, как правильно это делать, чтобы не испортились.

От чего портястся орехи:

влага - орехи впитывают влагу из окружающей среды, что способствует размножению плесени и гниению

воздух - при длительном контакте с воздухом орехи могут окисляться, приводя к потере своего вкуса и ухудшению качества

температура - хранение орехов при повышенной температуре способствует ухудшению их качества и может вызвать неприятный запах

длительное хранение - орехи имеют срок годности, поэтому длительное хранение может привести к потере свежести и появлению неприятного вкуса

свет - длительное воздействие света может привести к окислению жиров в орехах, что ухудшает их вкус и качество

Как хранить орехи

Орехи - это не только вкусный, но и питательный продукт. Для того чтобы сохранить их свежесть и качество, важно соблюдать рекомендации по хранению. Лучше всего выбирать контейнеры, которые обеспечивают герметичное закрытие. Это может быть пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой или плотно закрывающийся пакет. Главное, чтобы он был чистый и сухой.

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Можно ли хранить орехи в полиэтиленовом пакете

Полиэтиленовые пакеты обычно обеспечивают достаточную герметичность, что помогает предотвратить проникновение влаги и сохранить свежесть орехов. Однако, важно удостовериться, что орехи полностью высохли перед упаковкой, чтобы избежать возможного плесневения. Лучше всего использовать зип-пакетыс замком.

Как и где хранить орехи, чтобы не завелась моль

Одним из ключевых моментов в предотвращении появления моли при хранении орехов является избегание контакта с влагой и правильное хранение. Для этого рекомендуется так хранить орехи , чтобы не было доступа никакой влаги. Также можно добавить лаванду или другие натуральные отпугиватели моли в места, где вы храните орехи.

Как правильно хранить очищенные орехи

Очищенные орехи более подвержены окислению из-за удаления защищающей оболочки. Для их хранения рекомендуется использовать плотно закрывающиеся контейнеры из негерметичных материалов, позволяющих продукту "дышать". Это поможет сохранить их свежесть и избежать возможного неприятного запаха.

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