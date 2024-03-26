Бананы будут идеально свежими до шести месяцев: гениальный способ хранения

Сохраняйте свои бананы свежими с помощью простого способа, который сохранит их такими же вкусными, какими они были, когда вы принесли их домой из магазина.

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Как сохранить бананы свежими неделями / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Возможно, вы не поверите, что бананы можно сохранить свежими долго, но попробовать стоит. Есть немного фруктов, которые имеют такую большую питательную ценность, как бананы. Их регулярное употребление поможет улучшить ваше настроение и здоровье сердца, в то же время придавая заряд энергии, сообщает The Express.

С таким количеством преимуществ, довольно неприятно, когда любой фрукт или овощ, который вы купили в супермаркете, портится, прежде чем вы успеете его съесть. Но определенный способ хранения может помочь сохранить ваши бананы свежими в течение целых шести месяцев.

Если вас интересуют советы, которые помогут продлить хранение определенных продуктов, прочтите материал Главреда: Понадобится только уксус: эксперт показал, как сохранять твердый сыр свежим неделями.

Создатели контента Daily Basis Hacks объяснили на Youtube, что существует несколько способов хранения ваших бананов, которые будут удерживать бананы свежими дольше. А один способ, по их словам, даже способен сохранить их съедобными в течение шести месяцев.

Эксперты утверждают, если отделить бананы от связки, в которой вы их купили, вы сможете сохранить их свежими в течение недели, если накройте сломанную плодоножку пищевой пленкой. Важно убедиться, что внутрь не попадает воздух, а затем поместите их в холодильник.

Смотрите видео, как сохранить бананы дольше:

Чтобы сохранить бананы свежими в течение шести месяцев, авторы контента утверждали, что нужно разрезать кожуру и полностью очистить ее, прежде чем разрезать сам фрукт по диагонали.

Затем поместите нарезанные бананы в пакет для хранения пищевых продуктов и поместите их в морозильную камеру, где они будут оставаться свежими в течение шести месяцев. Их можно использовать в огромном количестве рецептов - от смузи на завтрак до здоровой безмолочной альтернативы мороженому и других вкусных пудингов.

Фрукт поможет вам чувствовать сытость, без вздутия, и поддерживает здоровье кишечника, одновременно снижая уровень холестерина. Бананы также могут улучшить ваше психическое здоровье, поскольку они содержат триптофан, аминокислоту, которую организм превращает в химическое вещество серотонин для хорошего настроения.

Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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