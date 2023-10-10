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Почему нельзя есть бананы с белыми пятнами: ответ вас смутит

Яна Ставская
10 октября 2023, 20:22 обновлено 10 октября, 20:30
Не все бананы можно есть. Пользователей сети эта информация ужаснула. Один мужчина даже выбросил купленный товар в мусорку.
банани
Чем вредны бананы? Читайте на Главреде / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скрыншот ыз выдео

Бананы в магазинах часто имеют посинения и неприятные следы на кожуре. Но мы привыкли и мало обращаем на это внимание - ведь фрукт все еще вкусный.

Но есть один признак, на который следует обратить внимание при покупке бананов, - это белые пятна, пишет The Mirror.

Один мужчина после похода в магазин купил бананы с белыми пятнами. Но уже дома он внимательнее рассмотрел фрукты и, заподозрив неладное, решил перед употреблением все же спросить совета в Facebook.

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Почему нельзя есть бананы с белыми пятнами: ответ вас смутит
Фото: mirror.co.uk

Пользователь поинтересовался, что это за маленькие точки на бананах. Ответ не заставил себя ждать, но шокировал бедолагу.

Комментаторы дали однозначный ответ: скорее всего, в банане поселился паук, а белые пятна - его яйца.

Один из пользователей добавил, что в прошлом году купил бананы с таким же дефектом, а уже дома обнаружил, что из фрукта вылезают маленькие пауки.

Через несколько часов автор публикации обновил объявление новой информацией, отметив, что после прочитанного выбросил бананы в мусорку.

"Я подтверждаю, что упомянутые бананы, ну их связка, находится в мусорном ведре. Я могу вылить на них кипяток на случай, если они (пауки - Главред) вылупятся в мусорном контейнере и забредут в дом. Может, даже сжечь мусорное ведро, если честно, это лучший вариант (я, конечно, шучу)", - написал он.

Ранее эксперт дал идеальные советы по хранению бананов. Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно хранить бананы и сохранить их свежесть на долгое время.

Также узнавайте, что означают наклейки на бананах. Наклейки на бананах предоставляют нам много информации о происхождении, качестве и экологических характеристиках фрукта.

Если у вас есть дома столовое серебро или изделия из серебра, то вы в курсе, что через некоторое время оно становится немного менее красивым. На изделиях из серебра или на серебряных украшениях появляются темные пятна. Оказывается, отполировать потускневшее серебро можно с помощью банановой кожуры.

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