Почему нельзя есть бананы с белыми пятнами: ответ вас смутит

Бананы в магазинах часто имеют посинения и неприятные следы на кожуре. Но мы привыкли и мало обращаем на это внимание - ведь фрукт все еще вкусный.
Но есть один признак, на который следует обратить внимание при покупке бананов, - это белые пятна, пишет The Mirror.
Один мужчина после похода в магазин купил бананы с белыми пятнами. Но уже дома он внимательнее рассмотрел фрукты и, заподозрив неладное, решил перед употреблением все же спросить совета в Facebook.
Пользователь поинтересовался, что это за маленькие точки на бананах. Ответ не заставил себя ждать, но шокировал бедолагу.
Комментаторы дали однозначный ответ: скорее всего, в банане поселился паук, а белые пятна - его яйца.
Один из пользователей добавил, что в прошлом году купил бананы с таким же дефектом, а уже дома обнаружил, что из фрукта вылезают маленькие пауки.
Через несколько часов автор публикации обновил объявление новой информацией, отметив, что после прочитанного выбросил бананы в мусорку.
"Я подтверждаю, что упомянутые бананы, ну их связка, находится в мусорном ведре. Я могу вылить на них кипяток на случай, если они (пауки - Главред) вылупятся в мусорном контейнере и забредут в дом. Может, даже сжечь мусорное ведро, если честно, это лучший вариант (я, конечно, шучу)", - написал он.
Ранее эксперт дал идеальные советы по хранению бананов. Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно хранить бананы и сохранить их свежесть на долгое время.
Также узнавайте, что означают наклейки на бананах. Наклейки на бананах предоставляют нам много информации о происхождении, качестве и экологических характеристиках фрукта.
Если у вас есть дома столовое серебро или изделия из серебра, то вы в курсе, что через некоторое время оно становится немного менее красивым. На изделиях из серебра или на серебряных украшениях появляются темные пятна. Оказывается, отполировать потускневшее серебро можно с помощью банановой кожуры.
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