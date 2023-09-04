"Фруктовый паспорт" расскажет обо всем: что означают наклейки на бананах

Наклейки на бананах предоставляют нам много информации о происхождении, качестве и экологических характеристиках фрукта.

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Что означают наклейки на бананах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Наверняка вы видели наклейки на бананах при покупке этого ароматного фрукта. Но знаете ли вы, что они означают? Давайте разгадаем секреты этих наклеек и узнаем, что они говорят о фруктах.

Что означают цифры на бананах 4011?

На большинстве наклеек на бананах вы увидите PLU-код (Price Look-Up code), который представляет собой комбинацию цифр. Этот код используется в магазинах для определения цены продукта при взвешивании. Например, код 4011 часто соответствует обычным зрелым бананам.

Органические и неорганические бананы

Если на наклейке есть префикс "9", это означает, что бананы органические и выращивались без использования пестицидов и химических удобрений. Неорганические бананы обычно не имеют этого префикса.

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Происхождение бананов

На наклейке также может быть указано место происхождения бананов. Например, "Эквадор" или "Колумбия" - это страны, где произрастают многие бананы, поставляемые на мировой рынок.

Экологические сертификаты

Некоторые наклейки на бананах могут указывать на наличие сертификатов, таких как Fair Trade (Справедливая Торговля) или Rainforest Alliance (Альянс Дождевого Леса), что означает, что бананы произведены с соблюдением высоких стандартов социальной и экологической ответственности.

Как понять, что банан спелый?

Иногда на наклейках можно найти указание на срок зрелости, например, "Green" (зеленые), "Yellow" (желтые) или "Brown" (коричневые), что помогает определить степень зрелости бананов.

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