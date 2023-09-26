Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно хранить бананы и сохранить их свежесть на долгое время.

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Эксперт дал идеальные советы по хранению бананов / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Всем известно, что бананы созревают быстро, но есть несколько способов замедлить этот процесс, когда вы принесете их домой.

Эксперт Гэри Эллис заявил, что бананы следует прежде всего держать отдельно от других продуктов, пишет express.

"Такие фрукты, как персики, помидоры, авокадо, инжир и яблоки, следует хранить подальше от бананов, если вы не хотите, чтобы они созрели слишком быстро", - объяснил эксперт.

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Также он отметил, что хранение бананов в подвешенном состоянии поможет сохранить их свежими, поскольку любое повреждение или воздействие кислорода на мякоть банана только ускорит созревание.

Чтобы бананы хранились дольше всего, Гэри предложил использовать отдельную вазу для фруктов с подвесным механизмом, чтобы они оставались красивыми желтыми и не дозревали другие близлежащие фрукты.

Одной из наиболее распространенных причин порчи бананов являются небольшие отверстия и разрывы стеблей, когда их подвешивают.

Чтобы этого не произошло, Гэри рекомендовал обернуть их пищевой пленкой или фольгой, чтобы запечатать.

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