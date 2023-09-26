УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

Сергей Кущ
26 сентября 2023, 02:02
Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно хранить бананы и сохранить их свежесть на долгое время.
Эксперт дал идеальные советы по хранению бананов
Эксперт дал идеальные советы по хранению бананов / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Всем известно, что бананы созревают быстро, но есть несколько способов замедлить этот процесс, когда вы принесете их домой.

Эксперт Гэри Эллис заявил, что бананы следует прежде всего держать отдельно от других продуктов, пишет express.

"Такие фрукты, как персики, помидоры, авокадо, инжир и яблоки, следует хранить подальше от бананов, если вы не хотите, чтобы они созрели слишком быстро", - объяснил эксперт.

видео дня

Также он отметил, что хранение бананов в подвешенном состоянии поможет сохранить их свежими, поскольку любое повреждение или воздействие кислорода на мякоть банана только ускорит созревание.

Чтобы бананы хранились дольше всего, Гэри предложил использовать отдельную вазу для фруктов с подвесным механизмом, чтобы они оставались красивыми желтыми и не дозревали другие близлежащие фрукты.

Одной из наиболее распространенных причин порчи бананов являются небольшие отверстия и разрывы стеблей, когда их подвешивают.

Чтобы этого не произошло, Гэри рекомендовал обернуть их пищевой пленкой или фольгой, чтобы запечатать.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
бананы лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

15:00 Украина
Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:19 Украина
В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

13:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:00

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

14:54

Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз СвитанаВидео

14:19

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:10

"Это уже мой родственник": Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым

13:53

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
13:52

Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

13:51

Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – СвитанВидео

13:51

В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

13:50

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

Реклама
13:15

В Comedy Club жёстко потроллили террориста ПутинаВидео

13:11

Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

13:03

Ревела от несправедливости: Лорак пожаловалась пропагандистам на Украину

12:51

Я задыхаюсь: Дантес испугал своих поклонников

12:46

Головоломка для 6-летних детей ставит взрослых в тупик: какое число спрятано за машиной

12:45

Россияне сбросили авиабомбы по ЖЭКу в Бериславе: есть погибшие и раненые

12:43

Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос

12:21

Уничтожены старшие офицеры РФ: дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк

11:56

Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в УкраинеВидео

11:47

Свитан назвал главное стратегическое направление для ВСУ на ближайшие месяцыВидео

11:24

Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

Реклама
11:15

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:07

Favbet Foundation передал ВСУ сразу два автомобиля

10:46

"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в ОдессеФото

10:41

Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

10:35

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

06:05

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?мнение

04:30

"Мы пробьем все три линии обороны противника": Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

04:00

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

Реклама
03:23

Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

02:41

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

02:10

Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

01:35

Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

24 сентября, воскресенье
23:55

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять