Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сеть

Кожура от банана, которую все выбрасывают в мусорку, может принести пользу.

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Как почистить серебро бананом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если у вас есть дома столовое серебро или изделия из серебра, то вы в курсе, что через некоторое время оно становится немного менее красивым. На изделиях из серебра или на серебряных украшениях появляются темные пятна.

Оказывается, отполировать потускневшее серебро с помощью банановой кожуры.

Как это работает?

Все, что вам нужно для полировки потускневшего серебра, — это простой фрукт, а именно банан! Внутри банановой кожуры содержится ингредиент, который помогает очищать металлические предметы.

Поместите пару банановых кожурок в блендер, добавьте немного воды и смешайте все вместе. Когда он превратится в гладкую субстанцию, вы поймете, что средство для полировки серебра готово.

Кстати, ранее мы уже рассказывали почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить.

Затем с помощью ткани нанесите пасту из банановой кожуры на столовое серебро и дайте ей немного постоять. Тщательно очистите серебряные предметы после этого, и вы увидите, что серебро больше не тускнеет.

Смотрите видео о том, как отполировать потускневшее серебро с помощью банановой кожуры:

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