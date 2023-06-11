УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сеть

Сергей Кущ
11 июня 2023, 12:44 обновлено 11 июня, 12:44
41
Кожура от банана, которую все выбрасывают в мусорку, может принести пользу.
Как почистить серебро бананом
Как почистить серебро бананом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если у вас есть дома столовое серебро или изделия из серебра, то вы в курсе, что через некоторое время оно становится немного менее красивым. На изделиях из серебра или на серебряных украшениях появляются темные пятна.

Оказывается, отполировать потускневшее серебро с помощью банановой кожуры.

Как это работает?

Все, что вам нужно для полировки потускневшего серебра, — это простой фрукт, а именно банан! Внутри банановой кожуры содержится ингредиент, который помогает очищать металлические предметы.

Поместите пару банановых кожурок в блендер, добавьте немного воды и смешайте все вместе. Когда он превратится в гладкую субстанцию, вы поймете, что средство для полировки серебра готово.

Кстати, ранее мы уже рассказывали почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить.

Затем с помощью ткани нанесите пасту из банановой кожуры на столовое серебро и дайте ей немного постоять. Тщательно очистите серебряные предметы после этого, и вы увидите, что серебро больше не тускнеет.

Смотрите видео о том, как отполировать потускневшее серебро с помощью банановой кожуры:

Вам может быть интересно:

бананы лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов Благодатное

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов Благодатное

12:51 Украина
РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантами

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантами

12:07 Украина
"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООН

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООН

11:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:08

В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у окупантов сколько ракет

12:51

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов БлагодатноеВидео

12:44

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сетьВидео

12:36

"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для УкраиныВидео

12:25

"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:07

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантамиФото

11:48

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООНВидео

11:33

До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведраВидео

11:31

"Еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ": Авраменко сказал, как правильно называть кофеВидео

Реклама
11:26

Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя

11:24

Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023Видео

10:54

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:54

Путин будет стараться до последнего удержать хоть кусочек Украины - СамусьВидео

10:40

"Скорость спада воды уменьшилась": в ОВА рассказали о сложной ситуации на ХерсонщинеВидео

10:31

Похолодание будет сильнейшее: Украину накроет мощный циклон и завалит градомВидео

10:03

Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию в Москве

09:36

"Самоотверженно демилитаризовался": ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армииВидео

09:29

Об арбузах и помидорах из Херсона можно забыть: что будет с рынком после подрыва ГЭСФотоВидео

09:20

Деньги Путина не пахнут, они - воняютмнение

09:07

Гороскоп на неделю 12 – 18 июня: Львы будут блистать, Стрельцам - авантюраВидео

Реклама
08:35

Уровень ракетной угрозы очень высок: РФ вывела в море ракетоноситель с "Калибрами"Видео

08:08

Шольц хочет убедить Путина вывести войска из Украины

07:42

Силы обороны достигли локальных успехов на Запорожье – ISW

06:20

Это никакое не наступление, а разведка боеммнение

04:30

Чтобы пятна отстирать, но все деньги не отдать: что лучше – жидкое средство или порошок

04:00

Какой сегодня праздник 11 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:30

Поддастся ли Запад на шантаж РФ: эксперт объяснил при каких условиях

02:25

Серьезные игроки уже не реагируют на нытье РФ относительно мирных переговоров - ОгрызкоВидео

01:45

ВСУ были готовы форсировать Днепр: Свитан объяснил цель подрыва РФ Каховской ГЭСВидео

10 июня, суббота
23:57

Скорлупа мигом слетит с яйца: женщина поделилась хитрым трюком, который сведет с ума

23:53

"Это позорное равнодушие": Зеленский - об отсутствии реакции на подрыв ГЭСФотоВидео

22:40

"Не имеют ума": россияне серьезно просчитались с подрывом Каховской ГЭС - ДаниловВидео

22:16

Вода уносит машины: Львовскую область и Киев серьезно затапливаетФотоВидео

21:40

"Желаю счастья, здоровья" – звучит банально: Авраменко научил красиво поздравлять с праздникомВидео

20:31

"Надо 3 бомбы": в Укргидроэнерго рассказали, как можно разрушить Киевскую ГЭСФотоВидео

19:59

Что будет с человеком, если съесть самый острый перец в мире: плачут всеВидео

19:58

Шойгу является выгодным для Украины, потому что наносит огромный вред РФ - СамусьВидео

19:46

Идеальный рецепт: что делать, чтобы сырники не прилипали к сковородкеВидео

19:20

Когда контрнаступление развернется на полнуюмнение

18:53

Рада проголосовала за увеличение отпуска военным: все подробности

Реклама
18:41

Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭСФото

17:57

Канада объявила новый пакет помощи на почти 400 млн долларов

17:36

"Так Путину и передайте": Украина перешла к контрнаступательным действиям - ЗеленскийВидео

17:06

"Война настигла ее": в Одессе погибла женщина, уехавшая из уничтоженного Бахмута

16:35

Как варить рис, чтобы он не слипся: сногсшибательные секреты от опытных хозяекВидео

16:26

Им улыбнется госпожа удача: 3 знака зодиака, которым сильно повезет в июлеВидео

16:13

Неутешительная проверка: в Киеве лишь 15% годных бомбоубежищ

16:05

Мама Сердючки жестко потроллила ситуацию с акулой, которая съела россиянина

15:57

Как погладить без утюга: 3 секрета опытных хозяек облегчат жизнь

15:38

Пропавших без вести резко стало больше: МВД - о ситуации на ХерсонщинеФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять