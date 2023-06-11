Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сеть

Если у вас есть дома столовое серебро или изделия из серебра, то вы в курсе, что через некоторое время оно становится немного менее красивым. На изделиях из серебра или на серебряных украшениях появляются темные пятна.
Оказывается, отполировать потускневшее серебро с помощью банановой кожуры.
Как это работает?
Все, что вам нужно для полировки потускневшего серебра, — это простой фрукт, а именно банан! Внутри банановой кожуры содержится ингредиент, который помогает очищать металлические предметы.
Поместите пару банановых кожурок в блендер, добавьте немного воды и смешайте все вместе. Когда он превратится в гладкую субстанцию, вы поймете, что средство для полировки серебра готово.
Кстати, ранее мы уже рассказывали почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить.
Затем с помощью ткани нанесите пасту из банановой кожуры на столовое серебро и дайте ей немного постоять. Тщательно очистите серебряные предметы после этого, и вы увидите, что серебро больше не тускнеет.
Смотрите видео о том, как отполировать потускневшее серебро с помощью банановой кожуры:
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