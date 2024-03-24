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Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими

Руслана Заклинская
24 марта 2024, 04:34
Бананы могут оставаться свежими в течение длительного времени с помощью экологического метода, который не включает типичную технику пластиковой упаковки.
Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими
Как сохранить бананы свежими до двух недель / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если вы хотите сохранить свои бананы свежими дольше, но не хотите накапливать пластиковые отходы, есть возможность продлить жизнь фруктов с помощью простого лайфхака, пишет Express.co.uk.

В своем аккаунте в TikTok женщина поделилась действенным лайфхаком, который поможет сохранить бананы свежими до двух недель.

Если вас интересуют советы, которые помогут продлить хранение определенных продуктов, прочтите материал Главреда: Понадобится только уксус: эксперт показал, как сохранять твердый сыр свежим неделями.

видео дня

Как сохранить бананы свежими неделями

Возьмите бананы, которые все еще прикреплены к стеблю, и погрузите их в воду. Оставьте их в воде. Благодаря этому ваши бананы сохранятся свежими до двух недель.

Тем временем очистите один из бананов и поместите кожуру в банку, наполненную водой. Оставьте кожуру банана на ночь в воде. Вы можете использовать банановую воду для полива растений на следующий день.

"Используйте воду для растений, которые любят калий, чтобы обильнее цвели!" - написали в видео.

@blue.ilaa Поделитесь этим с любителем растений ? Не могу поверить, что я не делал этого раньше ? #sustainabilityhacks#lifehacks#cottagecore#sustainabilitytiktok#lifehacking♬ Fine line (Instrumental) - Kapa Boy

Чтобы повысить эффективность этого совета, придерживайтесь нескольких советов. Во-первых, выбирайте прохладную воду вместо теплой, чтобы избежать ускорения процесса созревания.

Во-вторых, погружайте бананы в воду только тогда, когда вы готовы их использовать, поскольку преждевременное погружение может привести к намоканию и порче. Наконец, поддерживайте свежесть воды, меняя ее каждые несколько дней.

Какие есть виды бананов?

Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.

Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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