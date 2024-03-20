Что делать, если в муке завелись жучки: 3 шага помогут от них избавиться

Чтобы вывести жучков в муке, достаточно будет сделать несколько простых шагов.

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Что делать, если в муке завелись жучки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Нередко хозяйки и хозяева стараются сделать запасы муки наперед, чтобы потом им не пришлось бежать в магазин, когда возникнет потребность что-то приготовить из этого продукта. Но во время длительного хранения в муке могут заводиться жучки, что может создать много неудобств.

Одна из основных причин, почему в муке появляются жучки – если их яйца были в продукте еще до покупки. Причиной возникновения такой проблемы может стать неправильное хранение, фасовка или транспортировка муки.

Если вы собрались что-то готовить из муки, взглянули на нее и обнаружили такой неприятный сюрприз, то логично возникнет вопрос, что делать, если в муке завелись жучки, и можно ли потреблять такой продукт.

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Потреблять такой продукт в пищу может быть опасно, ведь жучки оставляют в муке свои продукты жизнедеятельности, которые при попадании в организм могут спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта, а также аллергические реакции.

Если продукт очень сильно загрязнен жучками, то спасти его уже не удастся – лучше его выбросить, чтобы не навредить своему здоровью.

Есть шанс спасти продукт только в том случае, если в нем немного жучков. В таком случае можно выполнить несколько действий, чтобы избавиться от "незваных гостей" и очистить продукт. Но стоит помнить, что не всегда получается полностью очистить муку. Поэтому употреблять продукт, который даже очищенный таким образом, всё равно рискованно.

Итак, если жучков в муке немного, то нужно очистить продукт от взрослых особей. После этого просеять продукт и перебрать его вручную. Провести температурную обработку продукта. Для этого муку нужно либо положить на несколько дней в морозильную камеру, либо прогреть в духовке при температуре 50 градусов в течение получаса.

Чтобы предотвратить появление таких жучков в муке в будущем, нужно хранить этот продукт в стеклянных, пластиковых или металлических емкостях.

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