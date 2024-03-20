Сделать это довольно просто, зная 3 простые хитрости.

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Замачивать на ночь не нужно: как отмыть стеклянную форму для запекания / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы сталкивались с ситуацией, когда приготовили мясо или запеканку, а отмывать стеклянную форму от прилипшей еды ой, как не хочется. Да и сделать это не так уже и просто.

Стеклянной форме для запекания можно вернуть блистательный вид без использования агрессивных химических средств, пишет французский портал Sante+.

Кукурузный крахмал и уксус

Подготовьте пасту, смешав чайную ложку кукурузного крахмала с таким же количеством уксуса и воды. Нанесите эту смесь на форму и аккуратно очистите мягкой влажной щеткой. Кукурузный крахмал размягчит жир, а уксус придаст блеск стеклу.

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Сода и средство для мытья посуды

Посыпьте немного пищевой соды на дно формы, добавьте капельку средства для мытья посуды и залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут, затем потрите губкой. Абразивное действие соды поможет избавиться от жира и стойких пятен.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Зубная паста

Зубная паста - не только для чистки зубов! Нанесите небольшое количество зубной пасты на трудновыводимые пятна и аккуратно потрите старой зубной щеткой. Ваши усилия будут вознаграждены, и ваша форма для выпечки засияет, как новая.

Эти натуральные и простые методы позволят вам вернуть стеклянной форме ее привлекательный вид, не прибегая к агрессивным химическим средствам. Попробуйте и убедитесь сами - ваша посуда снова будет сиять!

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