Все мы сталкивались с ситуацией, когда приготовили мясо или запеканку, а отмывать стеклянную форму от прилипшей еды ой, как не хочется. Да и сделать это не так уже и просто.
Стеклянной форме для запекания можно вернуть блистательный вид без использования агрессивных химических средств, пишет французский портал Sante+.
Кукурузный крахмал и уксус
Подготовьте пасту, смешав чайную ложку кукурузного крахмала с таким же количеством уксуса и воды. Нанесите эту смесь на форму и аккуратно очистите мягкой влажной щеткой. Кукурузный крахмал размягчит жир, а уксус придаст блеск стеклу.
Сода и средство для мытья посуды
Посыпьте немного пищевой соды на дно формы, добавьте капельку средства для мытья посуды и залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут, затем потрите губкой. Абразивное действие соды поможет избавиться от жира и стойких пятен.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Зубная паста
Зубная паста - не только для чистки зубов! Нанесите небольшое количество зубной пасты на трудновыводимые пятна и аккуратно потрите старой зубной щеткой. Ваши усилия будут вознаграждены, и ваша форма для выпечки засияет, как новая.
Эти натуральные и простые методы позволят вам вернуть стеклянной форме ее привлекательный вид, не прибегая к агрессивным химическим средствам. Попробуйте и убедитесь сами - ваша посуда снова будет сиять!
Вам может быть интересно:
- Пролежат неделями: как хранить лимоны, чтобы не испортились
- "Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике