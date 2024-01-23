Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями

Благодаря этому способу налет и жир отвалятся сами.

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Как отмыть решетку на плите / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Грязные решетки на плите - неприятная проблема для каждой хозяйки, но существует способ, при помощи которого, вы навсегда о ней забудете.

Даже чугунные решетки можно легко вернуть к первозданному виду с минимальными усилиями, прибегнув к помощи обычных домашних средств.

Подготовка особого состава

Откажитесь от химии и воспользуйтесь простыми ингредиентами. В большой емкости смешайте:

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10 л воды,

5 столовых ложек кальцинированной соды,

1 натертый брусок хозяйственного мыла

1 измельченное яблоко. Если нет яблока, можно использовать 1 чайную ложку яблочной кислоты.

Как отмыть решетку на плите?

Поместите грязную решетку в подготовленную смесь и дайте ей кипеть в течение часа. Этот метод не только эффективно разрушит налет и жир, но и обеспечит антисептический эффект, избавляясь от бактерий.

После часа кипения вытащите решетку и тщательно промойте чистой водой. Наслаждайтесь результатом — блестящей и чистой решеткой, готовой к следующему кулинарному подвигу.

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