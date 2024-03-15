Как отмыть верх кухонных шкафов: средство, которое отчистит всю пыль и грязь

Каждая хозяйка хорошо знает, как быстро загрязняется кухня. Приходится постоянно поддерживать чистоту, что становится непростой задачей. Как убрать жир с кухонных шкафов становится настоящей проблемой, особенно на верхних полках. Мы расскажем, как легко с этим справиться.
Автор YouTube-канала DashaGriKo рассказала о способе, который пригодится многим, у кого возникают трудности с загрязненными шкафами на кухне.
Как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях
Приготовьте раствор для мытья шкафов
Нам понадобится пульверизатор 350 мл, спирт 95%, чашка воды и моющее средство. В пульверизатор наливаем спирт, чайную ложку моющего средства и 200 мл воды. Все это тщательно взбалтываем и раствор готов. Теперь его можно применять.
Моем верх кухонных шкафов раствором
Наносим раствор на верх шкафов и ждем несколько минут. Если грязи и старой пыль очень много, и она сильно въелась, нужно подождать 20-30 минут. После этого смываем все тряпкой, потом выжимаем тряпку, моем без раствора и протираем уже насухо.
Способ с таким раствором должен помочь избавиться от грязи и пыли в труднодоступных местах, особенно на верхах шкафов.
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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