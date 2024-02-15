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Как удалить застарелый жир на кухне: простой, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
15 февраля 2024, 05:30
Если вы не знаете, чем убрать липкий слой на кухне жира и грязи, попробуйте приготовить простой раствор, который поможет навести идеальную чистоту.
Кухня
Как отмыть запущенную кухню до чистоты и блеска / Скриншот YouTube

Каждой хозяйке хорошо известно, как быстро загрязняется кухня. Регулярные уборки не всегда помогают полностью отмыть ее от жира, к тому же загрязнения попадают в труднодоступные места, вычищение которых многие откладывают на потом. В такой ситуации часто возникает вопрос, как отмыть кухню от липкого налета и жира. Мы расскажем вам о простом методе, который должен прийти на выручку.

Как отмыть копоть на кухне

Чистящее средство против жира на кухне

Для начала нужно приготовить моющее средство. Понадобится спирт 96%, вода, водка и средство для мытья посуды.

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Половину стакана спирта нужно смешать с полстакана воды и добавить туда одну чайную ложку моющего средства. Все это выливаем в пульверизатор, взбалтываем и средство готово.

Если у вас вместо спирта водка, можно сразу добавлять ее в пульверизатор со средством для посуды без добавления воды.

Наносим раствор от жира на шкафы и оставляем на 10-15 минут

Надеваем перчатки и приступаем к работе. Наносим раствор на кухонную вытяжку, верх шкафов и в труднодоступные места.

Оставляем средство на шкафах на 5-10-15 минут. Все зависит от того, насколько загрязненные поверхности. Если не сильно грязно, достаточно 5 минут. При повышенной загрязненности понадобится около 15 минут.

Чистим кухню от жировых отложений

Далее протираем все влажной тканью. Труднодоступные места можно очищать чистящей щеткой.

Лучше всего омывать поверхности мягкой тканью, чтобы ничего не поцарапать.

Если загрязнения остались, можно взять тот же 96% спирт, намочить им ватных диск и хорошо протирать грязные места. Тереть нужно до тех пор, пока не ототрется.

На финальном этапе нужно взять тряпку для мытья стекол и зеркал с плоским переплетением волокон и все тщательно протереть. Так вы избавитесь от разводов.

Жир с кухонных шкафов наверху порой удаляется тяжело. Чтобы его оттереть, можно добавить на поверхность немного соды. Так грязь будет лучше очищаться.

В итоге у вас будет чистая и сияющая кухня. Весь жир должен хорошо отмыться, а шкафы на кухне заблестят.

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