Для чего моют полы с содой: способ, который отмоет их до блеска

Если вы не знаете, что нужно добавить в воду, чтобы полы блестели, сделайте раствор с содой и хозяйственным мылом – результат вас приятно порадует.

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Сода при мытье полов помогает эффективно удалить все пятна и загрязненности / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Когда затеваешь уборку, часто бывает, что в доме закончились чистящие и моющие средства. После этого отправляешься в ванную или кладовку, чтобы найти что-то для мытья полов. Тогда многие задаются вопросом, можно ли помыть пол с содой. И действительно, когда нет других средств, нужно попробовать его вымыть. Мы расскажем о способе, который поможет вычистить пол до блеска.

Как разводить соду для мытья полов

Вы сами убедитесь, что сода станет великолепной альтернативой химическим средствам. Чтобы приготовить раствор, нужно взять четверть куска обычного хозяйственного мыла (именно хозяйственного, а не какого-либо другого), натереть его на терке и переложить в посуду. Далее следует добавить мыло в теплую воду и насыпать туда 30 г соды. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Ваше средство готово и его можно применять. Кашеобразный состав наносится на загрязненные поверхности. Пятна и разводы нужно сильно натереть губкой или тряпкой.

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После этого моем полы тряпкой при помощи швабры. Вы сами убедитесь, какой чистой становится поверхность. Моем полы еще два раза – уже чистой водой и насухо – и видим, как они становятся чистыми и блестящими.

Таким раствором, который и очищает, и удаляет бактерии, можно мыть раковину, плетку и сантехнику.

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