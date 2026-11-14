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В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 16:10
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Последствия повреждения инфраструктуры могут также отразиться на работе зеленой линии столичного метрополитена.
У Києві зупинили рух на всіх трьох гілках метро
В Киеве частично закроют одну из линий метро / Коллаж: Главред, фото: Киевский метрополитен

Важное:

  • В Киеве готовят альтернативные переправы через Днепр
  • Движение метро через Днепр не удастся восстановить до 2027 года

В Киеве приступили к подготовке альтернативных переправ через Днепр на фоне российских ударов по городской критической инфраструктуре.

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Крейденко в эфире информационного телемарафона.

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По словам народного избранника, речь идет о возведении понтонных мостов, строительство которых планируют завершить в течение ближайших трех-четырех месяцев.

Как будет работать метро в Киеве

Вместе с тем он пояснил, что последствия повреждения инфраструктуры могут также отразиться на работе "зеленой" линии столичного метрополитена: движение поездов между правым и левым берегами, предположительно, не удастся восстановить до начала 2027 года.

"Работы уже начаты, работают военные, работают и местные власти Киева. Вместе они организуют этот процесс", - сказал нардеп.

Чем обернутся возможные удары по мостам для транспортной системы Киева

Транспортный аналитик Дмитрий Беспалов в беседе с изданием "Главред" высказал мнение, что атаки на мостовую инфраструктуру могут преследовать более масштабную цель, чем просто нарушение движения транспорта. По его оценке, противник может стремиться дестабилизировать привычный уклад жизни столицы и нанести ущерб ее экономике.

"На мой взгляд, первоначальный замысел врага может заключаться в том, чтобы максимально осложнить жизнь Киева и подорвать экономику", - подчеркнул специалист.

Эксперт также обратил внимание на последствия, к которым приведет ухудшение транспортного сообщения между районами города. Значительное увеличение времени поездок через Днепр способно серьезно повлиять на повседневную активность жителей и работу предприятий.

"Как специалист по транспортному планированию в мирное время я могу объяснить, к чему приводит ухудшение транспортной доступности. Если люди теряют возможность за разумное время добраться из одной точки в другую, когда поездка длится не 45 минут, как предусмотрено государственными строительными нормами (ГСН), а полтора, два, три или четыре часа, это прежде всего подрывает экономическую активность", - пояснил Беспалов.

Южный мост в Киеве
/ Инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. По данным мэра Виталия Кличко, в результате атаки на Северный мост были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач. Движение по мосту тогда перекрыли в обоих направлениях.

Напомним, ранее оккупанты нанесли удар по Южному мосту несколькими баллистическими ракетами. Как рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, повреждения мостового полотна можно устранить, но для этого нужно время. После удара движение по Южному мосту закрыли как для автомобилей, так и для поездов.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на столицу пострадали 15 человек. Тогда в результате обстрела Киева были повреждены Южный мост, станция скорой помощи и ресторан. Зеленая ветка метро в тот день работала частично.

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