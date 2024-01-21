Понадобится лишь уксус: эксперт показал, как хранить твердый сыр свежим неделями

Если вы ищете способ сохранить свежесть сыра на дольше, то этот одобренный экспертами метод хранения предотвращает плесневение сыра на несколько недель.

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Как правильно хранить сыр - как сделать, чтобы сыр не цвел / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Нет ничего более разочаровывающего, чем открыть холодильник и обнаружить, что ваш любимый козий или голубой сыр заплесневел с тех пор, как вы в последний раз открывали его, и хотя смельчаки просто отрезают пораженный участок, не все готовы есть сыр, когда он выглядит затвердевшим, обесцвеченным и немного не лучшим образом, пишет Mirror.

Автор контента - @Imperfectfoods, который специализируется на минимизации пищевых отходов, разместил видео на своем аккаунте в TikTok и подписал его: "больше никакого плесневого сыра!".

Эксперт по пищевым отходам объясняет: "Лучший способ предотвратить порчу сыра - это использовать уксус". Однако они поспешили заверить своих зрителей, что "нет, вы не почувствуете его вкуса, но он поможет предотвратить плесневение сыра".

видео дня

В видео он демонстрирует, как наливает слой белого уксуса на дно кастрюли, в которую затем погружает кухонную бумагу, отжимая излишки уксуса.

Далее он заворачивает сыр в "слегка влажную от уксуса" кухонную бумагу, а затем кладет его прямо в герметичный пакет или контейнер, что должно означать, что ваш сыр "будет храниться без плесени в течение недель".

Смотрите видео о том, как правильно хранить сыр:

Эксперты отмечают, что не стоит использовать полиэтиленовые обертки для сыров, вместо этого стоит использовать бумагу для сыра или пергамент для выпечки - что гораздо дешевле - который не даст сыру потеть, а если ни то, ни другое недоступно, используйте фольгу для выпечки.

Многие сыры в магазине продаются в пластиковой упаковке, поэтому эксперты советуют заменить ее на пергамент или специальную бумагу для сыра, когда вы принесете любимый сыр домой.

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