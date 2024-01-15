Мучениям пришел конец: как быстро отмыть терку даже от сыра

Терка, без сомнения, занимает одно из первых мест в списке кухонной утвари, которую трудно отмыть.
Даже самые стойкие моющие средства и железные скребки не всегда справляются с задачей — кусочки продуктов, будто приросшие к поверхности, остаются на своем месте.
Кстати, ранее мы писали о фантастической хитрости - сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге.
Как быстро отмыть терку?
Есть простой и эффективный лайфхак, который позволит вам забыть о заморочках с чисткой терки. Возьмите половину сырой картошки и протрите ее на терке. Результат вас удивит: картошка вытеснит все предыдущие остатки продуктов и придаст вашей терке первозданный вид.
Чтобы завершить процесс, достаточно всего лишь промыть терку водой. Частицы картофеля легко покинут отверстия, не задерживаясь так, как это происходит с луком или сыром.
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