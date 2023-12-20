Сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге

При помощи простой хитрости, отмывать посуду станет в разы проще.

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Как сделать, чтобы сыр не прилипал к терке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Измельчение сыра может стать настоящим испытанием. Но не беспокойтесь, у нас есть простой и эффективный лайфхак, который сделает этот процесс гораздо легче!

Измельченный сыр - важный компонент многих блюд, но его терка может превратиться в настоящее испытание. Стружка прилипает к зубцам терки, делая процесс трудным и утомительным. Неровные ломтики сыра могут усложнить последующую уборку посуды.

Сливочное масло как спасение

Вместо того чтобы мучительно тереть сыр, используйте небольшое количество сливочного масла, и ваша терка станет надежным союзником в кухне. Просто смажьте как внешнюю, так и внутреннюю части терки молочным продуктом.

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Результат поразит вас: сыр будет легко измельчаться, а процесс уборки ограничится промыванием терки под проточной водой.

Этот простой лайфхак не только облегчит вам измельчение сыра, но и сделает процесс кулинарии более удобным. Применяйте сливочное масло на терке, и навсегда забудьте о проблемах с прилипанием.

Более того, благодаря этой хитрости терку будет мыть намного легче и быстрей.

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