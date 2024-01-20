Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

Шерсть домашних животных может испортить вашу любимую одежду. Однако есть несколько способов избавиться от этой проблемы, не прилагая особых усилий.

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Шерсть ваших любимцев больше не будет портить одежду / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Поддержание порядка и уборка комнат в доме, как правило, намного сложнее, если дома есть домашние животные. Первыми жертвами становятся покрывала, постельное белье и наша одежда. Шерсть достаточно легко цепляется к тканям, а избавиться от нее гораздо сложнее.

Однако неприятности от домшних любимцев на этом не завершаются. Будь то собаки, кошки или другие домашние животные, как правило, они оставляют довольно неприятные запахи, от которых стоит избавиться как можно скорее, чтобы они не стали стойкими.

Как быстро избавиться от шерсти

Удаление шерсти и ворсинок - не слишком сложная задача, хотя и требует времени. Многие люди используют липкие ролики или пылесосы для чистки шерсти.

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Другим широко используемым методом являются лезвия бритвы. Они легко срезают ворсинки, которые цепляются к одежде. Однако это занимает больше времени, так как вам придется проводить бритвой по одежде слой за слоем.

Вместо этого есть метод, который решит проблему всех вещей, на которые попала шерсть домашнего животного. Для этого нужна только одна вещь - губка.

Разрежьте две типичные губки для ванны пополам и бросьте их в барабан стиральной машины. Материал губки захватывает шерсть, когда одежда вращается в стиральной машине. Кроме того, этот трюк можно использовать не один раз. Используйте губки, пока они не наполнятся шерстью.

Как избавиться от неприятного запаха

Постельное белье, шторы и любые другие ткани в вашем доме могут улавливать запахи домашних животных. Стирайте их регулярно, следуя инструкциям производителя. Добавление пищевой соды в средство для стирки поможет устранить неприятные запахи.

Хорошим вариантом является использование натуральных освежителей воздуха. Синтетические освежители воздуха могут маскировать запахи, но лучше использовать натуральные растворы. Поместите контейнеры с пищевой содой или активированным углем в места, подверженные запаху, поскольку они эффективно поглощают и нейтрализуют запахи. Вы также можете использовать эфирные масла (лавандовое, эвкалиптовое или мятное), чтобы освежить воздух.

Что касается твердых поверхностей, таких как деревянные или плиточные полы, они также могут удерживать запахи. Вымойте эти поверхности специальными чистящими средствами или смесью воды и уксуса. Уксус является натуральным дезинфицирующим средством и нейтрализатором запаха.

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