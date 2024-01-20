УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

Руслана Заклинская
20 января 2024, 03:45
Шерсть домашних животных может испортить вашу любимую одежду. Однако есть несколько способов избавиться от этой проблемы, не прилагая особых усилий.
Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы
Шерсть ваших любимцев больше не будет портить одежду / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Поддержание порядка и уборка комнат в доме, как правило, намного сложнее, если дома есть домашние животные. Первыми жертвами становятся покрывала, постельное белье и наша одежда. Шерсть достаточно легко цепляется к тканям, а избавиться от нее гораздо сложнее.

Однако неприятности от домшних любимцев на этом не завершаются. Будь то собаки, кошки или другие домашние животные, как правило, они оставляют довольно неприятные запахи, от которых стоит избавиться как можно скорее, чтобы они не стали стойкими.

Как быстро избавиться от шерсти

Удаление шерсти и ворсинок - не слишком сложная задача, хотя и требует времени. Многие люди используют липкие ролики или пылесосы для чистки шерсти.

видео дня

Другим широко используемым методом являются лезвия бритвы. Они легко срезают ворсинки, которые цепляются к одежде. Однако это занимает больше времени, так как вам придется проводить бритвой по одежде слой за слоем.

Вместо этого есть метод, который решит проблему всех вещей, на которые попала шерсть домашнего животного. Для этого нужна только одна вещь - губка.

Разрежьте две типичные губки для ванны пополам и бросьте их в барабан стиральной машины. Материал губки захватывает шерсть, когда одежда вращается в стиральной машине. Кроме того, этот трюк можно использовать не один раз. Используйте губки, пока они не наполнятся шерстью.

Как избавиться от неприятного запаха

Постельное белье, шторы и любые другие ткани в вашем доме могут улавливать запахи домашних животных. Стирайте их регулярно, следуя инструкциям производителя. Добавление пищевой соды в средство для стирки поможет устранить неприятные запахи.

Хорошим вариантом является использование натуральных освежителей воздуха. Синтетические освежители воздуха могут маскировать запахи, но лучше использовать натуральные растворы. Поместите контейнеры с пищевой содой или активированным углем в места, подверженные запаху, поскольку они эффективно поглощают и нейтрализуют запахи. Вы также можете использовать эфирные масла (лавандовое, эвкалиптовое или мятное), чтобы освежить воздух.

Что касается твердых поверхностей, таких как деревянные или плиточные полы, они также могут удерживать запахи. Вымойте эти поверхности специальными чистящими средствами или смесью воды и уксуса. Уксус является натуральным дезинфицирующим средством и нейтрализатором запаха.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
собаки домашние питомцы коты стирка уборка
Реклама

Главное за день

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

05:00 Украина
"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить Украина

"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить Украина

04:30 Украина
Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

02:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

04:30

"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить УкраинаВидео

03:45

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

03:05

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

02:18

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
01:30

"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

19 января, пятница
23:50

Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

23:32

Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

23:13

"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

Реклама
22:40

"Евровидение-2024": финалиста Нацотбора Yaktak подозревают в плагиате

22:20

"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

22:17

Финляндия Путина не боится: в Хельсинки оценили угрозу нападения России

22:16

Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:08

"Мы готовы": генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине

21:51

Как выбрать махровое полотенце: 8 основных параметров, чтобы найти идеальный вариант

21:39

"Крым станет ловушкой": генерал анонсировал успех ВСУ на юге

21:19

Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги

20:36

Наступление ВСУ на Мелитополь минимум через два года: в CNN сделали прогноз

20:29

Почему капает кран: как определить и исправить распространенную проблему

20:18

Сам держал позиции: раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбратьсяВидео

Реклама
19:41

"Не хотят идти в атаку": россияне не могут вести масштабные атаки в Украине - разведка Эстонии

19:37

Видимость будет очень плохая: в каких областях будет наихудшая погода

19:30

Материал Bild – базовый сценарий агрессии РФ против НАТО, но есть еще один – СМИ

19:28

Порядка 70% проектов фонда Favbet Foundation направлены на помощь ВСУ новости компании

19:25

Лунный календарь 20 января 2024 года: за что вы можете быть наказаны

19:10

Россия по всему миру ищет оружие для войны в Украинемнение

18:55

Пятен не будет никогда: эксперты рассказали, как уничтожить налет на унитазе

18:32

"Путин хочет стереть Украину": РФ перед выборами усилит агрессию - спикер ЕС

18:32

Лежал в снегу возле оккупантов: раненого военного чудом спасли с помощью дрона

18:26

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

18:09

Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременныхВидео

18:07

Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

17:59

На это способны единицы: лишь настоящий детектив сможет найти щенка за 13 секунд

17:49

Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

17:24

Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

17:23

Нельзя допустить возобновления на должностях чиновников с гражданством РФ - эксперт

17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

Реклама
16:33

На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

16:29

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

16:28

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:18

Это делает вас старше на 10 лет: парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки

16:05

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

15:51

РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных: Наев раскрыл риски

15:43

Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

15:25

Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

15:12

Только самые внимательные найдут подарок за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:58

Предательница Анна Asti сбежала из России

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024Календарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять