Чем можно обидеть кошку случайно: у питомца потом придется просить прощения

Главред расскажет, чего больше всего боятся кошки и что делать, чтобы успокоить обиженного питомца.

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Чем можно обидеть кошку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Коты в доме - привычная ситуация для украинцев, однако мало кто знает, что иногда мы можем обижать питомцев, не замечая этого. Мы расскажем, чего больше всего боятся кошки и как искупить вину перед любимцем.

Чем можно обидеть кошку

Как известно, у котов очень сильный и развитый слух, именно по этому они тяжело переносят шум и громкие звуки. Как следствие, случайно упущенная на пол кастрюля - уже может послужить обидой для кота. Также кот может обидеться, если в доме на протяжении долгого время находятся шумные гости или слышны бытовые шумы.

Стоит стараться следить за тем, чтобы кот не испытывал стресс и обиду от громких звуков и резких событий в доме. Это можно обеспечить, например, отнеся кота в другую комнату.

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Как понять что кошка на тебя обиделась

Коты довольно часто проявляют свои эмоции открыто и обиду довольно просто распознать. Кот может сознательно игнорировать хозяина, избегать. Также явным признаком обиды считается, когда кот после громкого происшествия прячется в укрытие и выходит из него только со временем, когда успокоится.

Как попросить прощения у кошки

Для того, чтобы кот перестал держать обиду на хозяина, стоит проявить к нему ласку - погладить, поиграть, почесать за ушком. Однако, если ваш питомец более характерный - стоит предложить ему лакомство или приобрести новую игрушку.

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