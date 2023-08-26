Чем можно обидеть кошку случайно: у питомца потом придется просить прощения

Коты в доме - привычная ситуация для украинцев, однако мало кто знает, что иногда мы можем обижать питомцев, не замечая этого. Мы расскажем, чего больше всего боятся кошки и как искупить вину перед любимцем.
Чем можно обидеть кошку
Как известно, у котов очень сильный и развитый слух, именно по этому они тяжело переносят шум и громкие звуки. Как следствие, случайно упущенная на пол кастрюля - уже может послужить обидой для кота. Также кот может обидеться, если в доме на протяжении долгого время находятся шумные гости или слышны бытовые шумы.
Стоит стараться следить за тем, чтобы кот не испытывал стресс и обиду от громких звуков и резких событий в доме. Это можно обеспечить, например, отнеся кота в другую комнату.
Как понять что кошка на тебя обиделась
Коты довольно часто проявляют свои эмоции открыто и обиду довольно просто распознать. Кот может сознательно игнорировать хозяина, избегать. Также явным признаком обиды считается, когда кот после громкого происшествия прячется в укрытие и выходит из него только со временем, когда успокоится.
Как попросить прощения у кошки
Для того, чтобы кот перестал держать обиду на хозяина, стоит проявить к нему ласку - погладить, поиграть, почесать за ушком. Однако, если ваш питомец более характерный - стоит предложить ему лакомство или приобрести новую игрушку.
Также вам может быть интересно:
- Как легче перенести аллергию на амброзию: 3 способа, которые помогут справиться
- Что лучше пить с утра на завтрак: вечное противостояние кофе и чая
- Что означает цветок Тещин язык: удивительное влияние на жизнь человека