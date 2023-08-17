Не давайте этого мяса своей собаке: раскрыт злейший 'враг' питомцев

Домашние животные очень привередливы к еде, особенно собаки и кошки. Неправильный рацион может вызвать у вашего любимца стресс и запустить болезни желудочно-кишечного тракта. А если вы даете своим питомцам слишком твердую пищу, то готовьтесь записывать их к зубному ветврачу. Единственное, с чем, казалось бы, не должно было возникать вопросов - это с мясом. Но и здесь тоже есть свои нюансы. Главред разбирался, какое мясо давать собаке.
Споры в сети, можно ли давать собаке только сырое мясо, до сих пор актуальны. Но многие не замечают, что именно в сыром мясе таятся главные опасности для вашего питомца.
Какое мясо давать собаке - сырое или вареное
Вообще собакам дают и вареное, и сырое мясо. Хозяева, как правило, учитывают только реакцию домашних любимцев, а те готовы есть мясо в любом виде.
Отвечаем, можно ли давать собаке только сырое мясо. Оказывается, здесь есть ряд аргументов "против":
- Риск заражения инфекциями. У сырого мяса много микроорганизмов (бактерий и паразитов), которые при отсутствии обработки попадают в организм собаки и могут его даже тяжело инфицировать.
- Трудноусвояемость. Мясо по структуре своей жесткое. Если собака мелкая, мясные волокна могут задеть десна и вызвать зубные боли. Вареное мясо - вот какое мясо можно чихуахуа, например.
- Кости. В сыром мясе может быть много костей. Несмотря на стереотипы, что собаки питаются только лишь костями, их в сыром виде давать псу нельзя: кости могут травмировать внутренние органы вашего любимца.
Кроме того, сырое мясо еще и очень неудобно в плане хранения. Если вы хотите радовать питомца неделю или больше свежим мясом, то рекомендуется его все же отварить.
Какое мясо давать собаке - список
Собакам можно давать различные виды мяса в качестве части их рациона. Однако важно следить за тем, чтобы мясо было без костей, кожи и приправ, так как некоторые ингредиенты могут быть вредными для собак. Вот какие виды мяса можно давать собаке:
- Курятина;
- говядина;
- телятина;
- баранина;
- рыба;
- кролик.
В любом случае, мясо должно быть частью сбалансированного рациона собаки. Для обеспечения оптимального здоровья и питательности питание собаки должно включать разнообразные ингредиенты и соответствовать её потребностям.
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