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Не давайте этого мяса своей собаке: раскрыт злейший "враг" питомцев

Яна Ставская
17 августа 2023, 20:10 обновлено 17 августа, 20:19
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Какую еду не дай псу, он ее съест. Но лучше всего заблаговременно узнать, какое мясо давать собаке, чтобы не тратить деньги на ветклинику.
Не давайте этого мяса своей собаке: раскрыт злейший 'враг' питомцев
Какое мясо можно собакам - читайте на Главред / Коллаж Главред. Фото: скриншоты Youtube

Домашние животные очень привередливы к еде, особенно собаки и кошки. Неправильный рацион может вызвать у вашего любимца стресс и запустить болезни желудочно-кишечного тракта. А если вы даете своим питомцам слишком твердую пищу, то готовьтесь записывать их к зубному ветврачу. Единственное, с чем, казалось бы, не должно было возникать вопросов - это с мясом. Но и здесь тоже есть свои нюансы. Главред разбирался, какое мясо давать собаке.

Споры в сети, можно ли давать собаке только сырое мясо, до сих пор актуальны. Но многие не замечают, что именно в сыром мясе таятся главные опасности для вашего питомца.

Какое мясо давать собаке - сырое или вареное

Вообще собакам дают и вареное, и сырое мясо. Хозяева, как правило, учитывают только реакцию домашних любимцев, а те готовы есть мясо в любом виде.

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Отвечаем, можно ли давать собаке только сырое мясо. Оказывается, здесь есть ряд аргументов "против":

  • Риск заражения инфекциями. У сырого мяса много микроорганизмов (бактерий и паразитов), которые при отсутствии обработки попадают в организм собаки и могут его даже тяжело инфицировать.
  • Трудноусвояемость. Мясо по структуре своей жесткое. Если собака мелкая, мясные волокна могут задеть десна и вызвать зубные боли. Вареное мясо - вот какое мясо можно чихуахуа, например.
  • Кости. В сыром мясе может быть много костей. Несмотря на стереотипы, что собаки питаются только лишь костями, их в сыром виде давать псу нельзя: кости могут травмировать внутренние органы вашего любимца.

Кроме того, сырое мясо еще и очень неудобно в плане хранения. Если вы хотите радовать питомца неделю или больше свежим мясом, то рекомендуется его все же отварить.

мясо
Многие интересуются, почему собакам нельзя вареное мясо / Коллаж: Главред, Фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Какое мясо давать собаке - список

Собакам можно давать различные виды мяса в качестве части их рациона. Однако важно следить за тем, чтобы мясо было без костей, кожи и приправ, так как некоторые ингредиенты могут быть вредными для собак. Вот какие виды мяса можно давать собаке:

  • Курятина;
  • говядина;
  • телятина;
  • баранина;
  • рыба;
  • кролик.

В любом случае, мясо должно быть частью сбалансированного рациона собаки. Для обеспечения оптимального здоровья и питательности питание собаки должно включать разнообразные ингредиенты и соответствовать её потребностям.

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