Она услышала странные звуки, которые доносились из ванной и не поверила своим глазам, увидев источник шума.

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Женщина зашла в ванную и опешила: из пола торчала собачья голова / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Шотландка Киндал Брет подумала, что в ее дом проник грабитель, когда услышала шум из ванной, но она была не готова к тому, что на самом деле ждало ее в ванной.

Вместе с мужем они ремонтировали свою ванную комнату и уже ночью она услышала странные звуки, которые доносились из ванной. Она решила все снять на видео.

"Я буквально дрожу прямо сейчас. Я слышала что-то в нашей ванной, которую мы ремонтируем", - говорит девушка на видео.

видео дня

Она вошла в ванную и увидела собачью голову, торчащую из дыры в полу.

"Это не моя собака!", - удивилась Киндал, увидев свою собаку в коридоре.

Беспомощный пес посмотрел на нее и высунул язык.

Женщина была сильно удивлена, увидев такую картин / скриншот с видео

Обеспокоенная безопасностью собаки, она позвала на помощь и осталась рядом с ним, ожидая, пока кто-нибудь ее освободит. В итоге животное не пострадало, но как оно попало в такую ситуацию осталось загадкой.

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

Смотрите видео о том, как женщина обнаружила собаку, застрявшую в полу ванной:

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