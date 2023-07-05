Пивная встает на дыбы, когда слышит имя пса: мужчина поведал упоительную историю

Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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Пес по имени Борис стал звездой пабов в Бристоле / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Майк Пик из легендарного, воспетого в литературе города Бристоль, говорит, что его пес по кличке Борис ‒ практически звезда всех окрестных пабов и просто питейных заведений. Ведь, как пишет британский таблоид Mirror, мало того, что пес ‒ тезка бывшего премьера Джонсона, так у него еще и такие же взъерошенные светлые волосы, как и у политика. И не только на голове, но и по всему телу.

Когда семь лет назад Пик взял щенка в приюте, он решил оставить не менять ему имя. Ведь имя Борис псу прекрасно подходило. Но после того, как Борис Джонсон стал премьер-министром (и регулярно начал вызывать скандалы своей политикой, высказываниями и поведениями), все резко поменялось. Майк и его возлюбленная Сьюзен Макартур любят ходить в местные пабы и часто берут пса с собой. Борис своей красотой и игривым нравом привлекают внимание посетителей. И те обычно гомерически хохочут, узнавая имя пса.

"Мы говорим им, что его зовут Борис, и некоторые люди смеются. Сейчас мы шутим, что он любит вечеринки – как и Джонсон. Он воспитывался в ресторанах и пабах, поэтому любит встречаться с людьми и детьми. Ему нравится играть с нашими четырьмя внуками, и он любит обниматься", — сказал Пик.

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Борис Джонсон / УНИАН

По словам Майка, у семилетнего Бориса собачья две личности ‒ он спокойный и дружелюбный дома, и, наоборот, дикий и энергичный на улице.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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