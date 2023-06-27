Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

В местном пабе в Бате (Англия) весь персонал знает мужчину и его жену как "хозяев Дейва" — и он, безусловно, любимец местных посетителей.

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Саймон назвал пса "Дейв" ‒ в честь одной из своих предыдущих собак. / коллаж Главред, фото Simon Preston-Barnes)

59-летний Саймон Престон-Барнс из города Бат (графство Сомерсет, Англия) говорит, что его миниатюрная такса привлекает много внимания в пабе из-за своего забавного имени — и благодаря нему им всегда дают лучшее место (у камина). Об этом сообщает британское издание Mirror.

Саймон назвал пса "Дейв" ‒ в честь одной из своих предыдущих собак.

В местном пабе Саймона в Бате весь персонал знает его и его жену как "хозяев Дейва" — и он, безусловно, любимец местных посетителей.

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"Часто, когда мы заказываем нашу любимую еду и накитку в пабе, они сперва узнают Дэйва, но никогда не запоминают наших имен — и это вызывает всевозможные забавные разговоры. Дэйв — хороший контраст. Персонал помнит его, и это помогает нам занять отличное место у камина. Они все говорят, что ему подходит его имя, потому что он такой красивый, что его нельзя называть Рыжик или что-то в этом роде", — сказал Саймон.

Пев Дейв, говорит хозяин, очень дружелюбный / коллаж Главред, фото Simon Preston-Barnes)

Мужчина говорит, что Дейв очень дружелюбный к людям в пабе и всегда не прочь, чтобы ему почесали животик.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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