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Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

Дмитрий Видоменко
22 июня 2023, 17:25 обновлено 22 июня, 17:29
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Во Франции пара привела на прием к ветеринару пожилого пса, кличка которого с французского переводилась как "Воровская жизнь".
Собака, Франция
В документах официальное имя пса — "La vie de voyou" (Воровская жизнь)/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Одна пара во Франции "усыновила" 12-летнего пса и назвала его Херби. И только через время, глянув в ветеринарные документы, установили, что на самом деле его зовут очень забавным образом.

Историю злоключений пса и его хозяев рассказал британский таблоид Mirror. Однажды пара пошла с Херби на прием к ветеринару. И не могла понять, почему доктор задорно хохотал и не мог остановиться над старым именем пса. Потом ветеринар пояснил, что в документах официальное имя пса — "La vie de voyou"( или сокращенно ‒ Voyou). В переводе с французского это значит "Воровская жизнь".

"Пес попал к нам пришел с большим количеством документов и за эти годы побывал во многих домах и именах. Мы просто никогда не рассматривали это так внимательно до сегодняшнего дня […]. Все наши собаки — спасенные щенки, и все они были так благодарны и любящи, но Херби каким-то образом даже больше, он так сильно вылез из своей скорлупы за те месяцы, что он у нас был […]. Он точно проживает свою лучшую жизнь. Он Одержим моей женой. Определенно есть некоторая тревога разлуки, но, к счастью, наша жизнь означает, что нам никогда не придется оставлять его одного, поэтому он просто обнимается весь день каждый день, и это никогда не изменится ", ‒ рассказала пара журналистам.

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Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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