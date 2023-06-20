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Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

Алина Дембицкая
20 июня 2023, 19:37 обновлено 20 июня, 19:37
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Одна пара в поисках лучшего имени для своего ребенка остановила свой выбор на персонаже из известного фильма.
учитель, ребенок
Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Современное отцовство принесло с собой разнообразие в подходах к выбору имени будущего ребенка. Кто-то предпочитает традиционные имена, а кто-то хочет сделать своего ребенка особенным, а потому выбирает малышу необычное имя.

Как известно, чаще всего со странными именами детей сталкиваются учителя. Это становится для них настоящей проблемой, поскольку они должны привыкнуть к необычным звукам и комбинациям букв, составляющих эти имена. Именно одна из учительниц рассказала о странном имени ребенка, который учится в ее классе.

Как пишет Mirror, женщина рассказала, что одна пара в поисках лучшего имени для своего ребенка остановила свой выбор на персонаже из известного фильма. По словам учительницы, ребенка зовут Вренсми. Поклонники франшизы "Сумерки" мгновенно заметят связь между этим именем и Ренесми Карли Каллен – ребенком Эдварда Каллена и Беллы Свон. По мнению учительницы, это имя является "отвратительным".

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Кроме того, учительница поделилась еще некоторыми необычными именами, с которыми она сталкивалась во время своей преподавательской карьеры. По ее словам, одного ребенка звали Дрим. Также в классе были близнецы с одинаковыми именами. У них было общее имя Кайл. Кроме того, в классе учился ребенок, которого назвали в честь знака зодиака его бабушки – Гемини (Близнецы).

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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