Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

Главред расскажет, как понять, что ваш кот вас любит и что на это указывает.

https://glavred.info/life/chto-delat-esli-kot-podmigivaet-o-chem-govorit-neobychnoe-povedenie-pitomca-10496626.html Ссылка скопирована

Что делать, если кот подмигивает / коллаж: Главред, фото:

Коты в доме у человека - давно привычная ситуация. Однако не все умеют правильно читать жесты питомца и понимать, что он хочет донести. Мы расскажем, как понять что ваш кот вас любит и причем тут "подмигивание".

Кошка моргает одним глазом - что это значит

Скорее всего не раз и практически все хоть раз в жизни видели, как подмигивает кот. Подмигивание и медленное моргание - это так называемый "кошачий поцелуй". Один из способов, как кошка проявляет любовь к человеку или общается с другой кошкой.

Чаще всего таким образом кошка или кот проявляют привязанность и практически говорят о любви. Такое поведение нельзя оставлять незамеченным и на него необходимо ответить. Как это сделать - расскажем далее.

видео дня

Что делать если кот подмигивает

В ответ на такой сигнал необходимо ответить, ведь кот подмигивает только тем, с кем ему комфортно и кого он любит. Ответить на это можно двумя способами: первый - медленно моргнуть в ответ. Если вы увидите, что кот снова вам "подмигнул" - он проявляет глубокую привязанность. Второй способ ответа на подмигивание и проявление любви - объятия и поглаживания. Так вы подарите своему питомцу любовь и счастье.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.