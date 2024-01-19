Пятен не будет никогда: эксперты рассказали, как уничтожить налет на унитазе

Если у вас есть известковый налет, вызванный жесткой водой, у вас, вероятно, есть коричневые, розовые или белые пятна в унитазе.

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Как отчистить унитаз - эксперты рассказали, как уничтожить налет на унитазе / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Туалетный известковый налет невероятно трудно удалить, особенно если он въелся в фарфор. Известковый налет в туалетах образуется из-за растворенных в воде минералов, таких как кальций и магний, которые остаются в унитазе.

Со временем минералы накапливаются и вызывают появление непривлекательных красноватых, коричневых и зеленых пятен, а также накипи. Существует много химических методов удаления известкового налета в туалете, но они могут быть дорогими и иметь резкий запах.

Эксперты по уборке рассказали о о о том, как удалить известковый налет в туалете как естественными, так и химическими методами. Об этом пишет Express.co.uk.

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Поля Петрова, профессионал по уборке кухни поделилась своими советами по удалению известкового налета с унитазов.

Эксперт по уборке рассказала: "Хорошим решением для очистки известкового налета является использование смеси уксуса и цитрусовых, которой можно пропитать пораженные участки. Сочетание этих ингредиентов с водой и белым уксусом поможет удалить известковый налет. После того, как вы нанесли смесь на пораженные участки, оставьте ее на час, а затем почистите и смойте. Вы также можете удалить известковый налет с помощью лимонного сока, нанося его непосредственно на известковый налет и оставляя на 15-20 минут. После этого почистите и смойте", - указывает она.

Однако Синтия Юэрс-Кобб предлагает использовать средство на основе кислоты.

Она сказала: "Для борьбы с известковым налетом в туалете нужно использовать средство на основе кислоты. Лучшим решением является кирпичная кислота. Она оставляет ваш унитаз перламутрово-белым. Я перепробовала много других средств, но это - лучшее", - заключает эксперт.

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