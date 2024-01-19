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Вы очень удивитесь: трюк с кошачьим наполнителем предотвращает запотевание стекол в авто

Лидия Неплях
19 января 2024, 14:23
Кошачий наполнитель можно использовать не только для лобового стекла, но и для шин.
Вы очень удивитесь: трюк с кошачьим наполнителем предотвращает запотевание стекол в авто
Что делать, чтобы окна в машине не потели/ Коллаж Главред, фото flickr (Simone Mertens)

Холодным зимним утром, когда вы спешите на работу, можно столкнуться с тем, что стекла вашего автомобиля мгновенно покрываются туманом, когда вы включаете мотор.

Конденсат является проблемой в зимнее время, поскольку он образуется, когда теплый воздух изнутри сталкивается с холодной поверхностью - например, с окном. В то время как в домах это огромная проблема, поскольку может привести к образованию плесени, в автомобилях это также может быть опасно, пишет Mirror.

Как сделать так чтоб окна не потели - лайфхак

Автомобильные эксперты поделились странным и удивительным хаком, позволяющим полностью предотвратить образование конденсата на стеклах вашего автомобиля. Один из их любимых хаков включает в себя использование кошачьего наполнителя и пары колготок - и это означает, что вам не нужно использовать демистер.

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"Гранулы кошачьего туалета предназначены для впитывания экскрементов домашних животных, но эксперты клянутся, что используют их и для поглощения влаги в воздухе. Вы можете использовать его в своем автомобиле, положив свежий кошачий наполнитель в пару колготок, надежно завязав их и приложив к лобовому и заднему стеклу, чтобы впитать всю образовавшуюся влагу за ночь", - объясняют автомобильные эксперты.

Утром их можно убрать, не снимая с автомобиля. Возможно, у вас завалялось несколько лишних пар колготок или фуфаек, которые вам больше не нужны, если нет, то дешевая пара отлично подойдет.

Это не единственная причина, по которой удобно иметь наполнитель для кошачьего туалета в машине зимой. По мнению экспертов по шинам и дорожной безопасности Еtyres, кошачий наполнитель можно использовать для увеличения сцепления колес с дорогой. Они заявляют: "Впитывающая способность кошачьего наполнителя обеспечивает дополнительное сцепление на скользких дорогах. Если вы застряли в снегу, насыпьте кошачий наполнитель или соль перед шинами, чтобы впитать влагу и улучшить сцепление".

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